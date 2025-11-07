ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
07.11.2025 o 18:00
16. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Vaňo – Hrmo, Dobrík..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi Zlatými Moravcami a Interom Bratislava.
FC ViOn Zlaté Moravce
Slabšia výkonnosť Zlatých Moraviec vyústila nielen vo veľkú bodovú stratu na prvú Banskú Bystricu, ale aj v odstúpenie Romana Hudeca, hlavného kouča. Po jeho hlave volali i fanúšikovia, ktorí hromžili na herný prejav mužstva. Aktuálne má kormidlo v rukách Pavel Medveď. Pod ním si však ViOn nepripísal výhru na domácej pôde minulý týždeň proti Lehote pod Vtáčnikom.
FK Inter Bratislava
Bratislavčania prišli do súťaže v hodine dvanástej. Zdá sa, že to nebol úplne zbytočný krok. Inter sa prezentuje slušnými výkonmi. Premietlo sa to do tabuľky. V nej sú hostia na peknom šiestom mieste. Z posledných piatich duelov zakopli iba v Banskej Bystrici. Dukla suverénne kráča za priamym postupom do Niké ligy. Zápas ovládla hladko 3:0.
FC ViOn Zlaté Moravce
FK Inter Bratislava
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
7
5
3
34:26
26
R
P
V
P
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
7
4
4
29:25
25
V
R
P
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
P
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
6
4
5
18:17
22
P
V
R
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
15
6
3
6
22:19
21
P
V
P
P
P
8
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
5
4
6
18:23
19
P
P
V
V
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
15
4
4
7
21:21
16
P
V
P
R
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body