Ukrajinské mužstvo zvládlo výsledkovo aj odvetu. Alkmaar skóroval, no netešil sa z výhry

Hráči Šachtaru Doneck.
Hráči Šachtaru Doneck. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. apr 2026 o 20:58
Nerozhodný výsledok zariadil Luca Meirelles.

Futbalisti Šachtaru Doneck sa predstavia v semifinále Konferenčnej ligy. Po hladkej výhre 3:0 v prvom dueli remizovali vo štvrťfinálovej odvete na ihrisku AZ Alkmaar 2:2.

Domáci otočili nepriaznivý stav z 0:1, ale nerozhodný výsledok zariadil Luca Meirelles v 83. minúte. 

V semifinále čaká na ukrajinský tím jeden z dvojice Fiorentina - Crystal Palace (prvý zápas 0:3). V druhom semifinále sa stretnú postupujúci z dvojíc AEK Atény - Rayo Vallecano a Racing Štrasburg - FSV Mainz. Zápasy sú na programe 30. 

Konferenčná liga - odvetné zápasy štvrťfinále

AZ Alkmaar - Šachtar Doneck 2:2 (0:0)

Góly: 73. Jensen, 80. Šín - 58. Alisson, 83. Luca Meirelles

/prvý zápas 0:3, postúpil Šachtar/

Pavúk Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Hráči Šachtaru Doneck.
    Hráči Šachtaru Doneck.
    Ukrajinské mužstvo zvládlo výsledkovo aj odvetu. Alkmaar skóroval, no netešil sa z výhry
    dnes 20:58
