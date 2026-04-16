Ukrajinské mužstvo zvládlo výsledkovo aj odvetu. Alkmaar skóroval, no netešil sa z výhry

Futbalisti Šachtaru Doneck sa predstavia v semifinále Konferenčnej ligy. Po hladkej výhre 3:0 v prvom dueli remizovali vo štvrťfinálovej odvete na ihrisku AZ Alkmaar 2:2.
Domáci otočili nepriaznivý stav z 0:1, ale nerozhodný výsledok zariadil Luca Meirelles v 83. minúte.
V semifinále čaká na ukrajinský tím jeden z dvojice Fiorentina - Crystal Palace (prvý zápas 0:3). V druhom semifinále sa stretnú postupujúci z dvojíc AEK Atény - Rayo Vallecano a Racing Štrasburg - FSV Mainz. Zápasy sú na programe 30.
Konferenčná liga - odvetné zápasy štvrťfinále
AZ Alkmaar - Šachtar Doneck 2:2 (0:0)
Góly: 73. Jensen, 80. Šín - 58. Alisson, 83. Luca Meirelles
/prvý zápas 0:3, postúpil Šachtar/