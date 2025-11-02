O troch bodoch pre Malženice rozhodla penalta, Pohronie v druhom polčase zmazalo náskok súpera

/Správu aktualizujeme/
BRATISLAVA. Futbalisti OFK Dynamo Malženici zvíťazili v 15. kole MONACObet ligy na domácej pôde nad Stará Ľubovňa Redfox FC 2:1. O triumfe rozhodol z penalty Boris Druga.
Slovan Bratislava B remizoval s FK Pohronie 2:2. Domáci viedli po prvom polčase o dva góly, ale po prestávke počas desiatich minút stratili náskok.
Tri body si domov odnášajú futbalisti MŠK Žilina B, ktorí zvíťazili na ihrisku Slávia TU Košice 3:1.
MONACObet liga - 15. kolo (sobota, 2. november):
Malženice - Stará Ľubovňa 2:1 (1:0)
Góly: 35. Turanský, 85. Druga (z 11 m) – 72. Kušnír
Rozhodcovia: Valent - Šandrik, Uram, ŽK: Brezník, 90. Mikoláš – 41. Jaššo, 75. Krawczyk, Mašlej, 81. Kušnír, 85. Urban
Slovan Bratislava B - Pohronie 2:2 (2:0)
Góly: 4. Jelínek, 28. Minka – 66. a 77. Diviš
Rozhodcovia: Mano - Capik, Mihalík, ŽK: Kozik – 35. Horvát, 38. Hydara, 65. Buhaj
Slávia TU Košice - Žilina B 1:3 (1:1)
Góly: 29. Michlík – 19. Škvarka, 52. Prokop, 90.+2 Baleja
Rozhodcovia: Bláha - Štofik, Halíček, ŽK: Michlík, 86. Bajus – 88. Jokl, 88. Svoboda
