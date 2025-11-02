    O troch bodoch pre Malženice rozhodla penalta, Pohronie v druhom polčase zmazalo náskok súpera

    Radosť futbalistov OFK Malženice.
    Radosť futbalistov OFK Malženice. (Autor: facebook OFK)
    2. nov 2025 o 12:27 (aktualizované 2. nov 2025 o 12:58)
    Tri body si domov odnášajú futbalisti MŠK Žilina B.

    BRATISLAVA. Futbalisti OFK Dynamo Malženici zvíťazili v 15. kole MONACObet ligy na domácej pôde nad Stará Ľubovňa Redfox FC 2:1. O triumfe rozhodol z penalty Boris Druga.

    Slovan Bratislava B remizoval s FK Pohronie 2:2. Domáci viedli po prvom polčase o dva góly, ale po prestávke počas desiatich minút stratili náskok.

    Tri body si domov odnášajú futbalisti MŠK Žilina B, ktorí zvíťazili na ihrisku Slávia TU Košice 3:1.

    MONACObet liga - 15. kolo (sobota, 2. november):

    Malženice - Stará Ľubovňa 2:1 (1:0)

    Góly: 35. Turanský, 85. Druga (z 11 m) – 72. Kušnír

    Rozhodcovia: Valent - Šandrik, Uram, ŽK: Brezník, 90. Mikoláš – 41. Jaššo, 75. Krawczyk, Mašlej, 81. Kušnír, 85. Urban

    Slovan Bratislava B - Pohronie 2:2 (2:0)

    Góly: 4. Jelínek, 28. Minka – 66. a 77. Diviš

    Rozhodcovia: Mano - Capik, Mihalík, ŽK: Kozik – 35. Horvát, 38. Hydara, 65. Buhaj

    Slávia TU Košice - Žilina B 1:3 (1:1)

    Góly: 29. Michlík – 19. Škvarka, 52. Prokop, 90.+2 Baleja

    Rozhodcovia: Bláha - Štofik, Halíček, ŽK: Michlík, 86. Bajus – 88. Jokl, 88. Svoboda

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    15
    12
    3
    0
    34:10
    39
    V
    V
    V
    V
    R
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    15
    7
    5
    3
    34:26
    26
    R
    P
    V
    P
    V
    3
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    15
    7
    4
    4
    29:25
    25
    V
    R
    P
    R
    V
    4
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    14
    7
    3
    4
    29:16
    24
    V
    V
    V
    R
    V
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    15
    6
    4
    5
    23:20
    22
    P
    V
    P
    V
    P
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    15
    6
    4
    5
    18:17
    22
    P
    V
    R
    V
    R
    7
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    15
    6
    3
    6
    22:19
    21
    P
    V
    P
    P
    P
    8
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    15
    6
    3
    6
    25:24
    21
    V
    V
    V
    P
    P
    9
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    15
    6
    2
    7
    24:25
    20
    V
    P
    V
    P
    R
    10
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    15
    5
    4
    6
    18:23
    19
    P
    P
    V
    V
    V
    11
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    15
    4
    4
    7
    21:21
    16
    P
    V
    P
    R
    P
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    14
    4
    3
    7
    15:28
    15
    P
    P
    P
    V
    V
    13
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    15
    4
    3
    8
    21:29
    15
    R
    P
    R
    V
    V
    14
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    14
    3
    5
    6
    20:28
    14
    P
    V
    P
    R
    R
    15
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    14
    4
    2
    8
    18:28
    14
    P
    P
    P
    R
    V
    16
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    15
    3
    4
    8
    18:30
    13
    V
    R
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
