ONLINE: Slávia TU Košice - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - MŠK Žilina B(II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
02.11.2025 o 11:00
15. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prehľad
Rozhodca: Bláha,Štofik – Halíček, Malačina.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 15.kola MONACObet ligy medzi Slávia TU Košice a MŠK Žilina B.
Slávia TU Košice si nedávno pripísalo víťazstvo proti Zvolenu, ale ani to ich nevytiahlo z pásma zostupu, kde so 14 bodmi okupujú 14.priečku.
Rovnaký počet bodov, ale na 15.mieste má MŠK Žilina B, ktorá do zostupového pásma spadla po 3 prehrách v rade.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
7
5
3
34:26
26
R
P
V
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
7
4
4
29:25
25
V
R
P
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
P
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
6
4
5
18:17
22
P
V
R
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
15
6
3
6
22:19
21
P
V
P
P
P
8
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
5
4
6
18:23
19
P
P
V
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
15
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body