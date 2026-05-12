Dembelé obhájil ocenenie Hráča roka v Ligue 1. Naspoledy to dokázal Ibrahimovič

Ousmane Dembelé (Autor: TASR/AP)
TASR|12. máj 2026 o 08:39
Obhájiť ocenenie sa celkovo podarilo iba piatim hráčom.

Ousmane Dembelé sa stal po druhý raz za sebou najlepším hráčom vo francúzskej futbalovej Ligue 1.

Útočník Paríža Saint-Germain v tejto sezóne pomohol svojmu tímu k postupu do finále Ligy majstrov, v ktorom PSG nastúpi 30. mája v Budapešti proti Arsenalu Londýn.

V domácej súťaži je Paríž veľmi blízko k zisku 14. titulu.

Dembelé je iba piatym hráčom, ktorého dvakrát za sebou zvolili za Hráča roka v Ligue 1. Naposledy sa prvenstvo podarilo obhájiť Švédovi Zlatanovi Ibrahimovičovi v roku 2014.

„Je to individuálna trofej, veľkú zásluhu však na nej má celý tím. Je skvelé, že môžeme obhájiť triumf v Lige majstrov a sme krok od zisku ďalšieho francúzskeho titulu," citovala slová Dembelého agentúra AFP.

