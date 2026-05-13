Rekordný titul je na svete. Paríž ovládol domácu súťaž piatykrát za sebou

Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný štrnásty francúzsky titul.
Definitívne si ho zabezpečili vďaka víťazstvu 2:0 na pôde svojho rivala Racing Lens v dohrávke 29. kola Ligue 1. Parížania sa stali majstrami domácej súťaže piaty raz v rade.
Zverenci Luisa Enriqueho majú pred záverečným kolom pred Lens na čele tabuľky deväťbodový náskok.
V stredajšom dueli rozhodol o ich víťazstve v 29. minúte Chviča Kvaracchelija. V nadstavenom čase druhého polčasu pridal poistku Ibrahim Mbaye.
PSG má stále šancu obhájiť triumf aj v Lige majstrov, vo finále nastúpi 30. mája v Budapešti proti Arsenalu Londýn.
V ďalšom zápase Racing Štrasburg triumfoval na pôde tímu Stade Brest 2:1. V neúplnej tabuľke sa posunuli na ôsme miesto.
Ligue 1 - dohrávky 29. kola:
Racing Lens - Paríž Saint Germain 0:2 (0:1)
Góly: 29. Kvaracchelija, 90+3. Mbaye
Stade Brest - Racing Štrasburg 1:2 (1:2)
Góly: 13. Ajorque – 9. Barco, 20. Nanasi