VIDEO: Greif vytiahol famózny zákrok pri pokutovom kope. Súperovi nedovolil skórovať ani raz

Dominik Greif v drese Lyonu.
Dominik Greif v drese Lyonu. (Autor: X/Ligue 1)
Sportnet, TASR|14. dec 2025 o 16:56
ShareTweet0

O víťazstve Lyonu rozhodol český futbalista Pavel Šulc.

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif si v dueli 16. kola francúzskej Ligue 1 pripísal v drese Lyonu čisté konto a pri výhre 1:0 nad Le Havre zneškodnil aj penaltu hostí.

Hráči Lyonu v zápase dominovali, no napriek tomu mohli v 38. minúte prehrávať.

Slovák však chytil penaltu Issu Soumarého a Senegalčan z dorážky následne netrafil bránku.

Sedem minút po zmene strán sa presadil Čech Pavel Šulc a rozhodol o ôsmej výhre Lyonu, ktorý je na 5. mieste.

VIDEO: Greif chytá penaltu Le Havre

Ligue 1 - 16. kolo:

Olympique Lyon - Le Havre 1:0 (0:0)

Gól: 52. Šulc

/D. Greif (Lyon) celý zápas/

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Dominik Greif v drese Lyonu.
    Dominik Greif v drese Lyonu.
    VIDEO: Greif vytiahol famózny zákrok pri pokutovom kope. Súperovi nedovolil skórovať ani raz
    dnes 16:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»VIDEO: Greif vytiahol famózny zákrok pri pokutovom kope. Súperovi nedovolil skórovať ani raz