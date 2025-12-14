VIDEO: Greif vytiahol famózny zákrok pri pokutovom kope. Súperovi nedovolil skórovať ani raz

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif si v dueli 16. kola francúzskej Ligue 1 pripísal v drese Lyonu čisté konto a pri výhre 1:0 nad Le Havre zneškodnil aj penaltu hostí.
Hráči Lyonu v zápase dominovali, no napriek tomu mohli v 38. minúte prehrávať.
Slovák však chytil penaltu Issu Soumarého a Senegalčan z dorážky následne netrafil bránku.
Sedem minút po zmene strán sa presadil Čech Pavel Šulc a rozhodol o ôsmej výhre Lyonu, ktorý je na 5. mieste.
VIDEO: Greif chytá penaltu Le Havre
Ligue 1 - 16. kolo:
Olympique Lyon - Le Havre 1:0 (0:0)
Gól: 52. Šulc
/D. Greif (Lyon) celý zápas/