Sauer opäť nastúpil až v závere. Jeho tím prehral napriek dvojgólovému vedeniu

Momentka zo zápasu Toulouse a Racing Lens. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. apr 2026 o 23:50
ShareTweet0

Slovenský stredopoliar nastúpil za Toulouse v 76. minúte.

Ligue 1 - 30. kolo

Racing Lens - FC Toulouse 3:2 (0:2)

Góly: 61. Abdulhamid, 67. Thomasson, 90.+2 Ganiou – 6. Casseres, 13. Koumbassa, ČK: 17. Gboho (Toulouse)

/M. Sauer (Toulouse) hral od 76. min, v 88. min dostal ŽK/

Futbalisti FC Toulouse prehrali v piatkovom dueli 30. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Racingu Lens 2:3.

Po 13 minútach viedli 2:0, ale v 17. minúte dostal červenú kartu Yann Gboho a v oslabení hostia potom trikrát inkasovali. Slovenský stredopoliar Mário Sauer nastúpil za Toulouse v 76. minúte.

Domáci po gólovom obrate zaostávajú z druhej priečky za vedúcim Parížom St. Germain o bod, úradujúci majster má však dva zápasy k dobru. Hostia utrpeli tretiu prehru za sebou a v tabuľke im priebežne patrí 10. miesto.

    pi 23:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Sauer opäť nastúpil až v závere. Jeho tím prehral napriek dvojgólovému vedeniu