Dve červené karty. Ďalší druholigista v pohári končí (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.
Pohronie na východe pohorelo
S pohárom sa lúči ďalší druholigista. Sú nimi futbalisti Pohronia, ktorí prehrali na pôde lídra tretej ligy z Humenného 0:2.
Za domácich sa presadili Konstiantyn Matsiakh a Erik Streňo.
Hostia dohrávali zápas len s deviatimi hráčmi, pretože hlavný arbiter im ukázal až dve červené karty.
Šamorín v závere zabral
Napínavý zápas sa hral aj v treťoligových Nových Zámkoch, kde pricestoval druholigový Šamorín.
Hostia sa síce ujali vedenia, no domácim sa v 56. minúte podarilo vyrovnať na 1:1.
Keď sa zdalo, že zápas by mohol vyústiť až do penált, Šamorín zabral a dvomi gólmi v závere rozhodol o svojom triumfe 3:1.
Humenné a Šamorín tak postupujú do štvrtého kola, ktoré sa už bude žrebovať. Žreb je naplánovaný na piatok o 12:00 h.
Slovnaft Cup – 3. kolo
Nové Zámky - Šamorín 1:3 (0:1)
Góly: 56. Domján - 37. Weber, 79. Castellano Matallana, 84. vlastný.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Humenné - Pohronie 2:0 (1:0)
Góly: 31. Matsiakh, 77. Streňo.
ČK: 47. Cheprakov, 60. Hydara.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>