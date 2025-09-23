    Dve červené karty. Ďalší druholigista v pohári končí (Slovnaft Cup)

    Futbalisti FK Humenné.
    V utorok sa hrali dva zápasy.

    BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    V prvý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.

    Pohronie na východe pohorelo

    S pohárom sa lúči ďalší druholigista. Sú nimi futbalisti Pohronia, ktorí prehrali na pôde lídra tretej ligy z Humenného 0:2.

    Za domácich sa presadili Konstiantyn Matsiakh a Erik Streňo.

    Hostia dohrávali zápas len s deviatimi hráčmi, pretože hlavný arbiter im ukázal až dve červené karty.

    Šamorín v závere zabral

    Napínavý zápas sa hral aj v treťoligových Nových Zámkoch, kde pricestoval druholigový Šamorín.

    Hostia sa síce ujali vedenia, no domácim sa v 56. minúte podarilo vyrovnať na 1:1.

    Keď sa zdalo, že zápas by mohol vyústiť až do penált, Šamorín zabral a dvomi gólmi v závere rozhodol o svojom triumfe 3:1.

    Humenné a Šamorín tak postupujú do štvrtého kola, ktoré sa už bude žrebovať. Žreb je naplánovaný na piatok o 12:00 h.

    Slovnaft Cup – 3. kolo

    Nové Zámky - Šamorín 1:3 (0:1)

    Góly: 56. Domján - 37. Weber, 79. Castellano Matallana, 84. vlastný.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Humenné - Pohronie 2:0 (1:0)

    Góly: 31. Matsiakh, 77. Streňo.

    ČK: 47. Cheprakov, 60. Hydara.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

      Futbalisti Humenného.
