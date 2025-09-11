Do prestávky dali 11 gólov. Extrémny výsledok ide do sveta (Prezidentský pohár)

BRATISLAVA. Keďže futbal sa nehrá len vo veľkých mestách, ale aj malých dedinkách a odľahlejších častiach Slovenska, SFZ sa rozhodol vytvoriť akúsi pohárovú súťaž číslo dva, v ktorej sa prestavia čisto amatérske tímy.
Jej názov je Prezidentský pohár a zapojiť sa do nej môžu všetci víťazi oblastných súťaží z celého Slovenska.
Tento raz túto možnosť využilo 23 tímov, ktoré zabojujú nielen o prestíž, ale aj o tradičné finančné odmeny, víťaz získa 5 000 eur a porazený finalista 2 500 eur.
V stredu pokračoval 4. ročník Prezidentského pohára zápasmi prvého kola, do ktorého sa dostalo šestnásť tímov.
Extrémne vysoké víťazstvo zaznamenali futbalisti Liptovskej Teplej, ktorí Vyšnú Slanú doslova deklasovali 14:1. Už do polčasu vyhrávali domáci 11:0 a bolo jasné, že to bude veľký debakel.
Mužom sa stal bývalý ligový hráč Mário Almaský, ktorý strelil päť gólov.
V ďalších zápasoch si postup vybojovali Hronec, Tuchyňa, Rišňovce, Malinovo, Ulič, Giraltovce a Jakubany.
Štvrťfinálové zápasy sú na programe 8. októbra o 15:00 h.
Držiteľa trofeje spoznáme v máji budúceho roka, víťazmi uplynulých ročníkov sú Bytča, Látky a AC Nitra.
Prezidentský pohár – 1. kolo
Jakubany - Spišský Štvrtok 4:3
Giraltovce - Roma Ostrovany 2:0
Hraň - Ulič 1:2
Malinovo - Veľká Paka 3:0
Čajkov - Rišňovce 2:4
Tuchyňa - Štiavnik 4:3
Cinobaňa - Hronec 0:1
Liptovská Teplá - Vyšná Slaná 14:1
Program štvrťfinále
| Prezidentský pohár | 2.kolo - štvrťfinále
