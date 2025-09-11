    Do prestávky dali 11 gólov. Extrémny výsledok ide do sveta (Prezidentský pohár)

    Futbalisti OŠK Liptovská Teplá.
    Futbalisti OŠK Liptovská Teplá. (Autor: OŠK Liptovská Teplá - facebook)
    Ivan Mriška|11. sep 2025 o 10:20
    Hralo sa osem zápasov prvého kola.

    BRATISLAVA. Keďže futbal sa nehrá len vo veľkých mestách, ale aj malých dedinkách a odľahlejších častiach Slovenska, SFZ sa rozhodol vytvoriť akúsi pohárovú súťaž číslo dva, v ktorej sa prestavia čisto amatérske tímy.

    Jej názov je Prezidentský pohár a zapojiť sa do nej môžu všetci víťazi oblastných súťaží z celého Slovenska.

    Tento raz túto možnosť využilo 23 tímov, ktoré zabojujú nielen o prestíž, ale aj o tradičné finančné odmeny, víťaz získa 5 000 eur a porazený finalista 2 500 eur.

    V stredu pokračoval 4. ročník Prezidentského pohára zápasmi prvého kola, do ktorého sa dostalo šestnásť tímov.

    Extrémne vysoké víťazstvo zaznamenali futbalisti Liptovskej Teplej, ktorí Vyšnú Slanú doslova deklasovali 14:1. Už do polčasu vyhrávali domáci 11:0 a bolo jasné, že to bude veľký debakel.

    Mužom sa stal bývalý ligový hráč Mário Almaský, ktorý strelil päť gólov.

    V ďalších zápasoch si postup vybojovali Hronec, Tuchyňa, Rišňovce, Malinovo, Ulič, Giraltovce a Jakubany.

    Štvrťfinálové zápasy sú na programe 8. októbra o 15:00 h.

    Držiteľa trofeje spoznáme v máji budúceho roka, víťazmi uplynulých ročníkov sú Bytča, Látky a AC Nitra.

    Prezidentský pohár – 1. kolo

    Jakubany - Spišský Štvrtok 4:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Giraltovce - Roma Ostrovany 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hraň - Ulič 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Malinovo - Veľká Paka 3:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Čajkov - Rišňovce 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tuchyňa - Štiavnik 4:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Cinobaňa - Hronec 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Liptovská Teplá - Vyšná Slaná 14:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Program štvrťfinále

    08.10. 15:00
    | Prezidentský pohár | 2.kolo - štvrťfinále
    TJ Tvarona Ulič
    TJ Tvarona Ulič
    vs.
    MFK Slovan Giraltovce
    MFK Slovan Giraltovce
    Štadión Jamaica (Ulič) | Ulič
    08.10. 15:00
    | Prezidentský pohár | 2.kolo - štvrťfinále
    TJ Sokol Jakubany
    TJ Sokol Jakubany
    vs.
    TJ ŠK Hronec
    TJ ŠK Hronec
    Futbalové ihrisko Jakubany (Jakubany) | Jakubany
    08.10. 15:00
    | Prezidentský pohár | 2.kolo - štvrťfinále
    OŠK RENOP Liptovská Teplá
    OŠK RENOP Liptovská Teplá
    vs.
    TJ Štart Tuchyňa
    TJ Štart Tuchyňa
    OŠK RENOP Liptovská Teplá (Liptovská Teplá) | Liptovská Teplá
    08.10. 15:30
    | Prezidentský pohár | 2.kolo - štvrťfinále
    TJ Malinovo
    TJ Malinovo
    vs.
    TJ Družstevník Rišňovce
    TJ Družstevník Rišňovce
    MALINOVO (Malinovo) | Malinovo
