Hráčskej kariére musel dať zbohom už v 18 rokoch. Ako tréner sa dostal až na samotný vrchol

Futbal ho sprevádza od detstva. Keď mu zdravotné problémy predčasne ukončili hráčsku kariéru, vydal sa cestou trénera.
Dnes má na konte najvyššiu licenciu UEFA Pro, skúsenosti z mládežníckych reprezentácií aj z klubov naprieč Východným Slovenskom.
Róbert Lukáč aktuálne vedie štvrtoligový Gerlachov a hovorí, že sa stále cíti byť mládežníckym trénerom.
„Ako každé dieťa som chcel hrať futbal, ku ktorému ma priviedol otec. Začínal som na sídlisku Furča v prípravke. Následne som išiel na výber do športovej triedy FC Košice, kde som sa dostal do ‚béčka‘.
Na výbere bolo 250 detí a vyberali len 25 do ‚áčka‘. Skončil som na 28. mieste.
V žiackych kategóriách som hrával za Spoje Košice, neskôr sa klub pretransformoval na Lokomotívu Košice.
V doraste som pôsobil aj vo FC Košice, kde boli mojimi spoluhráčmi napríklad terajší asistent FC Košice Jaroslav Kolbas, tréner TUKE Košice Matej Timkovič, Róbert Zeher, ktorý hrával za Baník Ostrava, či Róbert Cicman, ktorý pôsobil v Slavii Praha.
Na tieto roky veľmi rád spomínam, pretože sme boli výborná partia pod vedením trénera Romana Bertu,“ spomína Róbert Lukáč (41).
Všetky stupne vzdelávania
„V osemnástich rokoch som dostal, ako mi povedal môj lekár, ‚milenku na celý život‘ – reumu, s ktorou sa vrcholový futbal hrať nedal. Ešte rok som si zahral 3. ligu v drese Lokomotívy Košice, čo bola vtedy veľmi kvalitná súťaž, ktorú hrali napríklad Michalovce či Trebišov.
Musel som ukončiť aj štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu, pretože by som nezvládol najmä športové limity. Rozhodol som sa teda stať trénerom, čo bol môj sen už počas hráčskej kariéry," zdôvodňuje svoje rozhodnutie.
Každý začínajúci tréner potrebuje pomoc. Štúdium trénerskej licencie ho pripraví najmä teoreticky, no práca na lavičke je predovšetkým práca s ľuďmi.
„Bývalý tréner Roman Berta a môj strýko mi v tom období veľmi pomohli. Roman ma zobral do vtedajšieho MFK Košice, kde som začínal pri prípravkách a žiakoch ako asistent trénera.“
Lukáč postupne prešiel všetkými stupňami vzdelávania až na samotný vrchol.
„Popri maturite som si postupne robil trénerské licencie. Začal som UEFA B, po dvoch rokoch pokračoval UEFA A, ktorú som absolvoval v Česku.
Neskôr, keď som pracoval na SFZ, som si doplnil Elite Youth licenciu, ktorá je momentálne najvyššou mládežníckou licenciou. Počas pôsobenia pri reprezentačných výberoch som absolvoval aj UEFA Pro licenciu, ktorú vlastním dnes.
Popri tom som si dokončoval vysokú školu a absolvoval ďalšie kurzy súvisiace s mojím povolaním.“
Počas kariéry vystriedal viaceré pôsobiská:
- 2004 – 2015: MFK Košice, VSS Košice (kategórie U8 až U19)
- 2016 – 2018: Tatran Prešov (U15, U16, U17)
- 2018 – 2024: SFZ – koordinátor regionálnych výberov, asistent pri reprezentačných výberoch U15, U16, U17
- 2024 – 2025: Redfox Stará Ľubovňa (2. liga), FK Demjata (5. liga), Šarišské Dravce (5. liga), OFK Raslavice (3./4. liga)
- 2026: FK Gerlachov (súčasnosť)
Vrchol sú reprezentačné akcie
Najsilnejšie spomienky má na Košice. „Keďže som rodený Košičan, najradšej spomínam na Košice, kde som za jedenásť rokov zažil naozaj veľa.
Bola tam skvelá partia trénerov – Miloš Lengyel, Jozef Majoroš, Radoslav Školník, Rudolf Urban, Braňo Sokoli, Albert Rusnák st., Ivo Lapšanský, Tono Šoltýs a mnohí ďalší.
Aj v ťažkých časoch košického futbalu sme vychovali hráčov ako Ondrej Duda, Albert Rusnák ml., Milan Lalkovič ml., Tomáš Huk, Marek Rodák ml., Filip Lesniak, Milan Dimun, Dalibor Takáč, Samuel Dancák a ďalších, ktorí sa futbalom živia dodnes.
Najväčšou odmenou pre mládežníckeho trénera je, že keď sa im ozvem, vždy odpíšu a sú ochotní pomôcť.“
Rád spomína aj na pôsobenie v Prešove a reprezentačné akcie.
„Veľmi dobre spomínam aj na Tatran Prešov a kolegov Mareka Petruša, Ondríka a Braňa Benka, ktorí ma ako Košičana prijali medzi seba.
A samozrejme na reprezentačné akcie – vrchol každého trénera. Zápasy kvalifikácie proti Francúzsku a Taliansku boli obrovskou skúsenosťou aj zážitkom.“
Dohoda za 5 minút
Aktuálne prijal ponuku štvrtoligového Gerlachova. Ambíciou klubu je čo najvyššie umiestnenie v Majstrovstvách regiónu – 4. liga Východ.
„Ozval sa mi pán Dorin, či by som to zobral. Priznám sa, že mi volali aj dvaja hráči z predchádzajúcich pôsobení. S pánom Dorinom sme sa na fungovaní a podmienkach dohodli za päť minút.
V Gerlachove som našiel široký káder mladých hráčov, ktorí sa chcú zlepšovať a učiť od skúsenejších. Tí majú slušnú kvalitu na 4. ligu. Mužstvo chce trénovať, reaguje na podnety a zatiaľ mám veľmi dobré pocity.“
Zároveň priznáva, že ho teší aj práca s mládežou v klube. „Veľa debát som mal aj s mládežníckymi trénermi Peťom Frickým a Ľubom Trudičom o ďalších sezónach. Páči sa mi ich fungovanie, vízia a práca, ktorú v Gerlachove pri mládeži odviedli.
Povedal som im, že budem veľmi rád nápomocný, pretože sa stále viac cítim ako mládežnícky tréner než tréner mužov.“