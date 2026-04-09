Víťaz ligovej fázy zakopol v Nemecku. Crystal Palace rozhodol už v prvom polčase

Futbalisti Racingu Štrasburg spoznali premožiteľa v Konferenčnej lige až v prvom štvrťfinálovom zápase.
Víťaz ligovej fázy prehral na pôde nemeckého Mainzu 0:2. Hostia z Francúzska doplatili na nevýrazný štart do duelu, keď sa najprv v 11. minúte presadil po individuálnej akcii Kaišu Sano a na 2:0 zvýšil po rohovom kope Stefan Posch.
Na juh Londýna pricestovala oslabená Fiorentina, ktorej pre zranenia chýbalo viacero kľúčových hráčov.
Crystal Palace vo svojom historicky prvom európskom štvrťfinále vyhral 3:0. Anglický zástupca skóroval dvakrát do polčasovej prestávky zásluhou Jeana-Philippea Matetu a Tyricka Mitchella. Víťazstvo rozdielom triedy zariadil v závere senegalský krídelník Ismaila Sarr.
Šachtar Doneck privítal v Krakove holandský AZ Alkmaar. Ukrajinský tím rozhodol o víťazstve 3:0 v rozmedzí 11 minút.
Najprv sa v 72. minúte výstavnou strelou spoza pokutového územia presadil Brazílčan Pedrinho a dva góly pridal jeho krajan Alisson Santana.
Hráči španielskeho Raya Vallecano zdolali AEK Atény na domácom ihrisku 3:0. O výhodnej pozícii do odvety v Grécku rozhodli ešte v prvom polčase Ilias Akhomach a Unai Lopez. Tretí gól madridského mužstva pridal v 74. minúte z pokutového kopu Isi Palazon.
Konferenčná liga - 1. zápasy štvrťfinále
Crystal Palace - AC Fiorentina 3:0 (2:0)
Góly: 24. Mateta (z 11 m), 31. Mitchell, 90. Sarr
Šachtar Doneck - AZ Alkmaar 3:0 (0:0)
Góly: 81. a 83. Alisson Santana, 72. Pedrinho
/hralo sa v Krakove/
FSV Mainz 05 - Racing Štrasburg 2:0 (2:0)
Góly: 11. Sano, 19. Posch
Rayo Vallecano - AEK Atény 3:0 (2:0)
Góly: 2. Akhomach, 45+2. Lopez, 74. Palazon (z 11 m)