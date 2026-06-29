Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (27. a 28. jún)

Väčšina mužstiev z nižších súťaží začína prípravu no novú sezónu až tento týždeň, druholigisti však už zarezávajú a aj niektoré treťoligové kluby majú za sebou prvý prípravný zápas.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (27. a 28. júna)
Medzev – Rimavská Sobota 4:0
Lučenec – Zvolen 1:4
Zlaté Moravce – Prievidza 5:3
Lokomotíva Košice – Slávia TU Košice 5:1
Vranov nad Topľou – Kolbuszowianka 2:1
Třinec – Púchov 3:2
Liptovský Mikuláš – Nowy Targ 2:0
Inter Bratislava – Šamorín 2:0
Pohronie – Lehota pod Vtáčnikom 0:1
Mosonmagyaróvár – Slovan Bratislava B 1:5
Trenčín – Petržalka 4:2
Považská Bystrica – Baník Ostrava B 1:4
Slovenská Ves – Ihľany 7:3