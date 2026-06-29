    Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (27. a 28. jún)

    Momentka zo zápasu Medzev - Rimavská Sobota.
    Momentka zo zápasu Medzev - Rimavská Sobota. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|29. jún 2026 o 11:24
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    Cez víkend sa hralo niekoľko prípravných zápasov.

    Väčšina mužstiev z nižších súťaží začína prípravu no novú sezónu až tento týždeň, druholigisti však už zarezávajú a aj niektoré treťoligové kluby majú za sebou prvý prípravný zápas.

    Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (27. a 28. júna)

    Medzev – Rimavská Sobota 4:0

    Lučenec – Zvolen 1:4

    Zlaté Moravce – Prievidza 5:3

    Lokomotíva Košice – Slávia TU Košice 5:1

    Vranov nad Topľou – Kolbuszowianka 2:1

    Třinec – Púchov 3:2

    Liptovský Mikuláš – Nowy Targ 2:0

    Inter Bratislava – Šamorín 2:0

    Pohronie – Lehota pod Vtáčnikom 0:1

    Mosonmagyaróvár – Slovan Bratislava B 1:5

    Trenčín – Petržalka 4:2

    Považská Bystrica – Baník Ostrava B 1:4

    Slovenská Ves – Ihľany 7:3

    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Medzev - Rimavská Sobota.
      Momentka zo zápasu Medzev - Rimavská Sobota.
      Výsledky prípravných zápasov v nižších súťažiach (27. a 28. jún)
      Titanilla Bőddnes 11:24
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