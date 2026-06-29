Slovan v príprave preverila Crvena Zvezda, Pokorný v závere zariadil remízu

Prípravný zápas
ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad 1:1 (0:0)
Góly: 87. Pokorný - 81. Katai
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrali svoj druhý prípravný zápas pred nadchádzajúcou sezónou. Zverenci Yayu Tourého remizovali s Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1.
Na gól Aleksandara Kataia z 81. minúty odpovedal sériový slovenský majster o šesť minút neskôr presným zásahom Petra Pokorného.
Slovan mohol skóre aj otočiť, no strelu Andraža Šporara v úplnom závere zastavila žrď.
Belasí duelom uzavreli svoje sústredenie v rakúskom Windischgarstene.