Slovan v príprave preverila Crvena Zvezda, Pokorný v závere zariadil remízu

Momentka z prípravného zápasu ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad
Momentka z prípravného zápasu ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad (Autor: skslovan.com)
TASR|29. jún 2026 o 19:54
ShareTweet0

Góly padali až v poslednej desaťminútovke.

Prípravný zápas

ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad 1:1 (0:0)

Góly: 87. Pokorný - 81. Katai

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrali svoj druhý prípravný zápas pred nadchádzajúcou sezónou. Zverenci Yayu Tourého remizovali s Crvenou Zvezdou Belehrad 1:1.

Na gól Aleksandara Kataia z 81. minúty odpovedal sériový slovenský majster o šesť minút neskôr presným zásahom Petra Pokorného.

Slovan mohol skóre aj otočiť, no strelu Andraža Šporara v úplnom závere zastavila žrď.

Belasí duelom uzavreli svoje sústredenie v rakúskom Windischgarstene.

Slovensko

    Momentka z prípravného zápasu ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad
    Momentka z prípravného zápasu ŠK Slovan Bratislava - Crvena Zvezda Belehrad
    Slovan v príprave preverila Crvena Zvezda, Pokorný v závere zariadil remízu
    dnes 19:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan v príprave preverila Crvena Zvezda, Pokorný v závere zariadil remízu