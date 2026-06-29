Niké liga prichádza s niečím, čo tu ešte nebolo. Nová sezóna štartuje s historickou novinkou

Najvyššia slovenská futbalová súťaž má pred sebou 34. sezónu, ktorá sa začne 25. júla. Prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák sa teší, že po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich štadiónoch.
Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii pred ročníkom Niké ligy 2026/27. Súťaž zároveň predstavila novú loptu.
Liga bude mať premiérovo loptu s vlastným dizajnom. Nesie názov Esencia a má na sebe „vytetované“ slovo „gól“ v Morseovej abecede.
Preto má ísť o loptu, ktorá „volá po góloch“. Súťaž mení výrobcu hracieho predmetu po 15 rokoch a so spoločnosťou Macron uzavrela zmluvu na tri roky s opciou na ďalšie dva.
„Je to pre nás veľká novinka aj historický moment, pretože najvyššia slovenská súťaž sa bude prvýkrát hrať s personalizovanou loptou, ktorá má jedinečný dizajn.
Chceli sme mať rozpoznateľnú loptu, našu. Ten kód, ktorý je tam zobrazený, znamená 'gól', a to je to, čo prináša fanúšikov na štadióny a k televízorom,“ uviedol Kozák o lopte, ktorú v pondelok slávnostne pokrstili bránkovou sieťou.
Súťaž bude aj v novom ročníku pokračovať v projektoch Niké liga pomáha a Niké liga na dedine.
Prezident ÚLK verí, že liga už nastavenú latku v podobe priemeru 3011 divákov na zápas z uplynulého ročníka nepodlezie.
„Teší ma, že po dvoch rokoch máme opäť všetky kluby na svojich štadiónoch, čo je veľmi dobrá správa pre fanúšikov.
Všetky zápasy zápasy bude opäť vysielať Voyo a vybrané zápasy Dajto, kontrakt sme predĺžili.
Po 18 rokoch sme mali najúspešnejšiu sezónu z pohľadu účasti fanúšikov na štadiónoch, čo nás veľmi teší.
Túto latku už nechceme podliezať, a tým, že máme všetky mužstvá na svojich štadiónoch, tak verím, že tie čísla budeme opäť atakovať,“ pokračoval Kozák.
Komárno čaká premiérový zápas na novom štadióne 2. augusta proti Spartaku Trnava.
Nováčikom je Banská Bystrica, ktorá sa vrátila medzi elitu v najkratšom možnom čase.
MFK Dukla tak v nedeľu 26. júla o 19.00 h privíta úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava aj s novým trénerom Yayom Tourem.
„Belasí“ aj ďalšie kluby, ktoré čakajú zápasy kvalifikácií európskych pohárových súťaží, si jeden duel v rámci 2. až 5. kola môžu odložiť, aby mali viac priestoru na prípravu.
Tlačová konferencia Únie ligových klubov
Jedna z noviniek pre novú sezónu sa týka výsledkových tabúl priamo na štadiónoch.
Diváci na nich po novom uvidia aj presný čas, ktorý uplynul z nadstaveného času.
„Budeme to prezentovať, keď budeme prijímať aj nové pravidlá po majstrovstvách sveta. Máme ešte naplánované stretnutie s klubmi, kde riadiaci orgán má právomoc niektoré veci prebrať a niektoré nie. Uvidíme, ako sa kluby rozhodnú ohľadom zmien v pravidlách.
Niektoré sú prikázané a v prípade niektorých majú kluby právo rozhodnúť sa. Pokiaľ ide o túto zmenu, tak sme už technicky pripravení.
Niekedy tie tabule končili na 90. minúte a dnes je transparentnosť pre divákov jasná, sme na to technicky pripravení, a možno to zníži aj nervozitu na štadiónoch,“ reagoval prezident ÚLK.