Ľudia tlieskali napriek prehre. Treťoligový tím v pohári potrápil ligistu

Vranov nad Topľou patril v minulej sezóne k špičkovým tímom III. ligy Východ, v tomto ročníku sa však rozbiehal pomalšie.

Jednou z príčin je aj úzky káder. Proti ligistovi však Vranovčania ukázali, že vedia podať kvalitný výkon.

O postupe napokon rozhodol pre domácich smolný gól, ktorý padol šesť minút pred koncom. „Spätnú prihrávku náš hráč zachytil, no odrazilo sa to od ich hráča do brány,“ poznamenal Lazúr.

Autorom postupového gólu bol striedajúci Stanislav Danko.

V priebehu druhého polčasu nastúpil v drese Michaloviec aj skúsený kapitán Igor Žofčák.