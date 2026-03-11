VIDEO: Séria Arsenalu sa skončila. Proti súperovi skóroval z penalty, ktorá vyvolá reakcie

Liga majstrov - prvý zápas osemfinále
Bayer Leverkusen - FC Arsenal 1:1 (0:0)
Gól: 46. Andrich – 89. Havertz (z 11 m)
Futbalisti londýnskeho Arsenalu remizovali v stredajšom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Bayeru Leverkusen 1:1.
Líder anglickej Premier League a víťaz ligovej fázy LM zachránil remízu v 89. minúte, keď z penalty vyrovnal Kai Havertz.
Prvé dejstvo veľa rozruchu neprinieslo, najväčšiu šancu mal v 20. minúte hostí Gabriel Martinelli, ktorý napálil loptu do brvna.
Druhý polčas odštartoval Bayer zostra. Hneď po zmene strán hlavičku Martina Terriera ešte vytesnil David Raya, ale z následného rohu už inkasoval z hlavy Roberta Andricha, ktorému adresoval presný center Alejandro Grimaldo.
„Gunners“ to zjavne vykoľajilo, snažili sa o tlak, dlho však narážali na sformovanú domácu obranu. Až v 86. minúte sa vydal na odvážny prienik Noni Madueke, vo vlastnej šestnástke ho fauloval Malik Tillman a odchovanec Leverkusenu Havertz z pokutového kopu zariadil remízu.
VIDEO: Faul, po ktorom bola penalta Arsenalu a gól Havertza
Arsenal bol suverénom ligovej fázy, v ktorej ako jediný nestratil ani bod, strelil najviac gólov a inkasoval len štyri. V Leverkusene veľa nechýbalo, aby po 11 zápasoch naprieč súťažami prvýkrát neuspel.
Odveta na Emirates Stadium je na programe v utorok 17. marca.