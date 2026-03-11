VIDEO: Séria Arsenalu sa skončila. Proti súperovi skóroval z penalty, ktorá vyvolá reakcie

Robert Andrich z Leverkusenu (vpravo) strieľa úvodný gól svojho tímu počas prvého zápasu osemfinále.
Robert Andrich z Leverkusenu (vpravo) strieľa úvodný gól svojho tímu počas prvého zápasu osemfinále. (Autor: TASR/dpa via AP)
Sportnet, TASR, ČTK|11. mar 2026 o 20:38
ShareTweet0

Presadil sa bývalý hráč Leverkusenu.

Liga majstrov - prvý zápas osemfinále

Bayer Leverkusen - FC Arsenal 1:1 (0:0)

Gól: 46. Andrich – 89. Havertz (z 11 m)

Futbalisti londýnskeho Arsenalu remizovali v stredajšom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Bayeru Leverkusen 1:1.

Líder anglickej Premier League a víťaz ligovej fázy LM zachránil remízu v 89. minúte, keď z penalty vyrovnal Kai Havertz.

Prvé dejstvo veľa rozruchu neprinieslo, najväčšiu šancu mal v 20. minúte hostí Gabriel Martinelli, ktorý napálil loptu do brvna.

Druhý polčas odštartoval Bayer zostra. Hneď po zmene strán hlavičku Martina Terriera ešte vytesnil David Raya, ale z následného rohu už inkasoval z hlavy Roberta Andricha, ktorému adresoval presný center Alejandro Grimaldo.

„Gunners“ to zjavne vykoľajilo, snažili sa o tlak, dlho však narážali na sformovanú domácu obranu. Až v 86. minúte sa vydal na odvážny prienik Noni Madueke, vo vlastnej šestnástke ho fauloval Malik Tillman a odchovanec Leverkusenu Havertz z pokutového kopu zariadil remízu.

VIDEO: Faul, po ktorom bola penalta Arsenalu a gól Havertza

Arsenal bol suverénom ligovej fázy, v ktorej ako jediný nestratil ani bod, strelil najviac gólov a inkasoval len štyri. V Leverkusene veľa nechýbalo, aby po 11 zápasoch naprieč súťažami prvýkrát neuspel.

Odveta na Emirates Stadium je na programe v utorok 17. marca.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Robert Andrich z Leverkusenu (vpravo) strieľa úvodný gól svojho tímu počas prvého zápasu osemfinále.
    Robert Andrich z Leverkusenu (vpravo) strieľa úvodný gól svojho tímu počas prvého zápasu osemfinále.
    VIDEO: Séria Arsenalu sa skončila. Proti súperovi skóroval z penalty, ktorá vyvolá reakcie
    dnes 20:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Séria Arsenalu sa skončila. Proti súperovi skóroval z penalty, ktorá vyvolá reakcie