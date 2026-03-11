ONLINE: Paríž St. Germain - Chelsea FC dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Futbalisti tímov Paríž St. Germain a Chelsea FC dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Paríž St. Germain - Chelsea FC (Liga majstrov, osemfinále, 1. zápas, streda, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
11.03.2026 o 21:00
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chelsea
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi mužstvami Paríž Saint-Germain a Chelsea FC.
PSG nevstupuje do ďalšieho zápasu v ideálnej nálade. Obhajca trofeje naposledy v lige prehral doma s AS Monaco 1:3, hoci práve tento tím predtým vyradil v play-off. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho sa bude snažiť rýchlo zareagovať, pričom mu môže dodať sebavedomie aj minuloročná cesta za trofejou, počas ktorej vyradilo tri anglické kluby.
Chelsea čaká už štvrtý zápas na ihrisku súpera za sebou. V dvoch z posledných výjazdov strelila vždy štyri góly, no v FA Cup musela proti Wrexhamu bojovať až do predĺženia (4:2). Vonkajšie výsledky v ligovej fáze však neboli presvedčivé. Jediný triumf prišiel pod vedením trénera Liama Roseniora, keď Chelsea uspela 3:2 v Neapole a ukončila päťzápasové čakanie na výhru vonku v Lige majstrov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.