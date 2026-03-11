ONLINE: Real Madrid - Manchester City dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Real Madrid - Manchester City: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Ligy majstrov.
Sportnet|11. mar 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z osemfinále Ligy majstrov: Real Madrid - Manchester City.

Futbalisti tímov Real Madrid a Manchester City dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
11.03.2026 o 21:00
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať šláger osemfinále futbalovej Ligy majstrov medzi Real Madrid a Manchester City.

Real Madrid si musel účasť v osemfinále vybojovať v náročnom predkole. Domáci futbalisti narazili na nevyspytateľného súpera Benficu Lisabon. V Portugalsku dokázal Real zvíťaziť tesne 1:0. Doma to dokázal potvrdiť tiež tesným víťazstvom 2:1. Manchester City postupoval do osemfinále priamo. V hlavnej časti si dokázal vybojovať priamo postupujúcu osmičku. Napokon skončil na 8. pozícii so ziskom 16 bodov a pozitívnym skóre 15:9. Favorita v tomto dvojzápase je ťažko hľadať. Uvidíme to to zvládne lepšie a vybojuje si postup.

