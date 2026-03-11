Bayern deklasoval talianskeho súpera, no prišiel o trojicu dôležitých hráčov

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov oznámil, že pri utorkovom vysokom víťazstve nad Atalantou 6:1 v prvom osemfinále Ligy majstrov sa zranili Jamal Musiala, Alphonso Davies aj Jonas Urbig.
Bayern neuviedol, ako dlho budú chýbať v kádri. Musiala a Urbig sa zranili v nadstavenom čase, Davies, ktorý nastúpil cez polčas, musel striedať 20 minút pred koncom.
Musiala, ktorý vynechal prvých šesť mesiacov sezóny pre zlomený členok, sa mal zraniť v rovnakom mieste.
VIDEO: Zostrih zápasu Atalanta - Bayern
Davies má problémy so zadným stehenným svalom a Urbig utrpel otras mozgu. Informovala agentúra AFP.