Bayern deklasoval talianskeho súpera, no prišiel o trojicu dôležitých hráčov

Hráč Bayernu Jamal Musiala (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil šiesty gól.
Hráč Bayernu Jamal Musiala (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil šiesty gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. mar 2026 o 18:20
ShareTweet0

Neuviedol, ako dlho budú chýbať v kádri.

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov oznámil, že pri utorkovom vysokom víťazstve nad Atalantou 6:1 v prvom osemfinále Ligy majstrov sa zranili Jamal Musiala, Alphonso Davies aj Jonas Urbig.

Bayern neuviedol, ako dlho budú chýbať v kádri. Musiala a Urbig sa zranili v nadstavenom čase, Davies, ktorý nastúpil cez polčas, musel striedať 20 minút pred koncom.

Musiala, ktorý vynechal prvých šesť mesiacov sezóny pre zlomený členok, sa mal zraniť v rovnakom mieste.

VIDEO: Zostrih zápasu Atalanta - Bayern

Davies má problémy so zadným stehenným svalom a Urbig utrpel otras mozgu. Informovala agentúra AFP.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráč Bayernu Jamal Musiala (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil šiesty gól.
    Hráč Bayernu Jamal Musiala (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil šiesty gól.
    Bayern deklasoval talianskeho súpera, no prišiel o trojicu dôležitých hráčov
    dnes 18:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Bayern deklasoval talianskeho súpera, no prišiel o trojicu dôležitých hráčov