Tichá kabína, triky s fanúšikmi. Slovan vybavil, čo sa mu v dejinách ešte nepodarilo

BRATISLAVA. Slovanisti si zo seba na začiatku večera trochu uťahovali. Tvrdé jadro fanúšikov, ktoré na Tehelnom poli zvyčajne udáva tón atmosféry, bolo v úvode nezvyčajne tiché.
Mlčanie však netrvalo dlho – len do dvanástej minúty, keď sa tribúny opäť rozozvučali a začali hnať svoj tím dopredu.
Po zápase sa role obrátili. Kapitán Vladimír Weiss niečo pošepol spoluhráčom v kruhu na strede ihriska. Hráči sa najprv pobrali smerom ku kabínam, no po pár sekundách zmenili smer a vybehli k fanúšikom. Vzájomne si tlieskali a ďakovali.
„Oni skúšajú triky, my skúšame triky,“ usmial sa stredopoliar Peter Pokorný.
Na Tehelnom poli bolo vo štvrtok 16-tisíc divákov. A mali čo oslavovať – Slovan vo štvrtom zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy zdolal favorizované Rayo Vallecano 2:1.
V kabíne ticho aj obrovská radosť
Atmosféra v kabíne vraj nebola taká hlučná, ako by sa čakalo.
„Tam bolo ticho, lebo sme boli všetci mŕtvi. Ale bola tam tiež veľká radosť,“ opisoval Pokorný.
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2:1 (0:1)
Góly: 49. Kašia, 52. Yirajang - 24. Perez
Rozhodcovia: Visser – Wyns, Nijssen (Bel.), ŽK: Bajrič, Ignatenko, Mak, Pokorný, Tolič – Palazon, Gumbau, Ciss, Valentin, Batalla
Diváci: 16 500
Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Pokorný, Ignatenko – Mak (79. Tolič), Weiss (83. Ibrahim), Marcelli (90. Savvidis) – Šporar (46. Yirajang)
Rayo Vallecano: Batalla – Balliu (32. Rațiu), Lejeune, Vertrouwd (83. Camello), Espino – Palazon (57. Alvaro Garcia), Ciss (57. Valentin), Gumbau (46. Lopez) – De Frutos, Alemao, Perez
Vladimír Weiss junior sa po treste vrátil do zostavy. Bol to jeho prvý zápas v hlavnej fáze súťaže KL – a bolo ho vidieť. Veľmi chcel, bojoval, a napokon sa dočkal aj prvej asistencie v sezóne.
Prvý gól Slovana strelil stopér Guram Kašia, keď mu prihrával práve Weiss. Druhý pridal Alasana Yirajang. Ešte väčší podiel na góle mal Nino Marcelli, ktorý vystihol zlu prihrávku a loptu pripravil pre spoluhráča, ktorý mal pred sebou prázdnu bránu.
„Nestáva sa príliš často, aby starec ako ja strelil gól,“ vyhlásil Kašia, dnes už tridsaťosemročný líder obrany. V Slovane pôsobí už piatu sezónu a za ten čas stihol už štrnásty gól. Na obrancu je to slušné číslo.
Historický večer
„Spoluhráči milujú, keď skórujem. Moje góly sú dobré aj pre atmosféru, pretože si zo mňa budú robiť srandu,“ dodal s úsmevom. Podľa metriky Sofascore bol mužom zápasu, mal najvyššiu známku: 8.3
Slovan dokázal niečo, čo sa mu v ére samostatnosti ešte nikdy nepodarilo – zdolal tím zo španielskej La Ligy.
Zároveň prelomil sériu štrnástich zápasov bez víťazstva v hlavnej fáze európskych súťaží, ktorá trvala asi dva roky.
„Robili sme chyby, ale každý išiel na dno svojich síl. Toto je vec, ktorá nám v minulosti chýbala, ale teraz som ju znova videl,“ hodnotil Kašia.
Rayo Vallecano pritom v tejto sezóne neprehralo ani s Barcelonou (1:1), ani s Realom Madrid (0:0). Slovan prehrával 0:1, no dokázal otočiť.
VIDEO: Kašia a Pokorný po zápase
Po 10 rokoch
„Opäť začíname dýchať. Bol to úžasný zápas a skvelý deň pre našich fanúšikov. Užili sme si ho,“ pokračoval Kašia a vyzdvihoval mentalitu tímu.
Naposledy dokázala slovenská Žilina v roku 2015 zdolať v play off Európskej ligy tím z La Ligy – Athletic Bilbao (3:2). Až teraz sa slovenský futbal opäť dočkal podobného zázraku. Po desiatich rokoch pokoril tím z jednej zo štyroch najlepších líg sveta.
Slovan naposledy zdolal klub z La Ligy v roku 1969 vo finále PVP, keď triumfoval nad Barcelonou 3:2. Až teraz mu to opäť vyšlo.
Najväčší slovenský klub v ére samostatnosti zdolal tri tímy z veľkých líg (TOP 4), to však už bolo veľmi dávno: Borussia Dortmund (1994), 1. FC Kaiserslautern (1995), AS Rím (2011). Až teraz sa opäť dočkal. A prvýkrát na novom Tehelnom poli.
Guram Kašia vs. Vladimír Weiss ml. - štatistiky podľa portálu Sofascore >>>
Peter Pokorný zažil debut v hlavnej fáze Konferenčnej ligy. V prvom kole nebol ani na súpiske, v ďalších dvoch sedel na lavičke. Pribrzdilo ho aj menšie zranenie. Jeho Slovan čakajú v súťaži ešte dva zápasy. O dva týždne hrá na pôde KF Škendija a v poslednom kole privíta BK Häcken.
Hrdina si kľakol
„Možno si ľudia budú myslieť, že teraz budeme my v pozícii favorita. Musíme najmä hrať všetci spolu, tak ako proti Rayu,“ pripomenul.
Pozrite si štatistiky zápasu na portáli Sofascore >>>
Slovanu paradoxne pomohlo vynútené striedanie. Andraž Šporar sa zranil a nahradil ho Alasana Yirajang. Zápas tak rozhodol kritizovaný hráč, ktorý mal doteraz povesť smoliara.
Gambijčan si po víťaznom góle kľakol na trávnik a sklonil hlavu až k zemi. Bol to jeho prvý zásah v európskej súťaži a okamžite mimoriadne dôležitý.
Yirajang prišiel do Slovana ako veľká investícia približne za milión eur. Z Podbrezovej ho klub bral ako projekt budúcnosti, no zatiaľ skôr sklamal.
V lige ešte neskóroval, presadil sa len v Slovenskom pohári proti amatérom. Tréner Weiss ho viackrát otvorene kritizoval.
Tentoraz však prišiel jeho večer. Večer, ktorý Slovan znova vrátil do hry o postup medzi 24 najlepších tímov.