VIDEO: Strelil gól z bufetu, smiali sa mu. Kandiduje v súťaži Gól roka 2024

„Spoluhráči sa mi smiali, že to bol gól z bufetu. Ako dal Juraj Slafkovský,“ prezradil s úsmevom Kristián Košťál.

Najmä jeho prvý presný zásah bol pekný. Z diaľky sa oprel do lopty a tá z uhla skončila v sieti.

„Chcel som to tak kopnúť, ale svoje zohrala aj šťastena. Za gól som rád, pretože to bol môj prvý v sezóne. Snáď to už pôjde,“ dodal.

VIDEO: Kristián Košťál kandiduje v súťaži Gól roka 2024