VIDEO: Kontroverzná penalta v 95. minúte. To sa nedá zapískať, krúti hlavou predseda

KOLAČNO. Keď je diskutabilný roh alebo aut, v amatérskom futbale sa arbiter rozhodne pre domácich.
I keď budú všetci rozhodcovia zaryto tvrdiť, že nie, tak to jednoducho chodí.
Nižšie súťaže prinášajú množstvo bizarných situácií. Tento raz nás zaujal moment z 95. minúty zápasu VIII. ligy B ObFZ Prievidza, v ktorom hostilo Kolačno doma Krásnu Ves.
Pokutový kop?
Hostia hrali od 52. minúty bez vylúčeného Daniela Veres, no napriek tomu v samom závere vyhrávali 2:1.
V úplnom finiši však hlavný arbiter nariadil pokutový kop, ktorý je viac ako diskutabilný.
„To sa ani nedá zapískať. Náš hráč fauloval? To bol skôr faul na na nášho hráča a nie, že on fauloval,“ pre Sportnet vravel predseda ŠK Podhoran Ķrásna Ves Jozef Farkaš.
VIDEO: Kontroverzný pokutový kop
Prišli o dva body
Podľa šéfa hosťujúceho klubu nariadil hlavný arbiter penaltu na pokyn postranného rozhodcu. Domáci hráč jedenástku premenil a vyrovnal na 2:2.
„Otázka je, prečo nás chcel poškodiť. Týmto momentom sme prišli o dva body.
Video sme poslali na ObFZ Prievidza a zrejme dostane rozhodca dištanc. Ale to nám už body nevráti. Je to smutné,“ dodal.
Podľa šéfa hosťujúceho klubu arbitri neuniesli tlak zo strany domácej lavičky.
„V našich súťažiach sa dejú rôzne veci, preto sme upozorňovali, že budeme duel kamerovať. Ani to však nepomohlo,“ uzavrel Farkaš.