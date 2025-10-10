    VIDEO: Kontroverzná penalta v 95. minúte. To sa nedá zapískať, krúti hlavou predseda

    Inkriminovaný moment.
    Inkriminovaný moment.
    Ivan Mriška|10. okt 2025 o 09:20
    Kolačno remizovalo s Krásnou Vsou 2:2.

    KOLAČNO. Keď je diskutabilný roh alebo aut, v amatérskom futbale sa arbiter rozhodne pre domácich.

    I keď budú všetci rozhodcovia zaryto tvrdiť, že nie, tak to jednoducho chodí.

    Nižšie súťaže prinášajú množstvo bizarných situácií. Tento raz nás zaujal moment z 95. minúty zápasu VIII. ligy B ObFZ Prievidza, v ktorom hostilo Kolačno doma Krásnu Ves.

    Pokutový kop?

    Hostia hrali od 52. minúty bez vylúčeného Daniela Veres, no napriek tomu v samom závere vyhrávali 2:1.

    V úplnom finiši však hlavný arbiter nariadil pokutový kop, ktorý je viac ako diskutabilný.

    „To sa ani nedá zapískať. Náš hráč fauloval? To bol skôr faul na na nášho hráča a nie, že on fauloval,“ pre Sportnet vravel predseda ŠK Podhoran Ķrásna Ves Jozef Farkaš.

    VIDEO: Kontroverzný pokutový kop

    Prišli o dva body

    Podľa šéfa hosťujúceho klubu nariadil hlavný arbiter penaltu na pokyn postranného rozhodcu. Domáci hráč jedenástku premenil a vyrovnal na 2:2.

    „Otázka je, prečo nás chcel poškodiť. Týmto momentom sme prišli o dva body.

    Video sme poslali na ObFZ Prievidza a zrejme dostane rozhodca dištanc. Ale to nám už body nevráti. Je to smutné,“ dodal.

    Podľa šéfa hosťujúceho klubu arbitri neuniesli tlak zo strany domácej lavičky.

    „V našich súťažiach sa dejú rôzne veci, preto sme upozorňovali, že budeme duel kamerovať. Ani to však nepomohlo,“ uzavrel Farkaš.

    Tabuľka VIII. ligy B ObFZ Prievidza

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    OFK NedanovceOFK NedanovceOFK Nedanovce
    8
    6
    1
    1
    27:21
    19
    V
    V
    V
    P
    V
    2
    TJ Slovan BrodzanyTJ Slovan BrodzanyTJ Slovan Brodzany
    7
    5
    1
    1
    22:8
    16
    V
    V
    R
    V
    V
    3
    TJ Baník Haláčovce - OtrhánkyTJ Baník Haláčovce - OtrhánkyTJ Baník Haláčovce - Otrhánky
    7
    5
    1
    1
    20:8
    16
    V
    P
    R
    V
    V
    4
    MFC SPARTAK Bánovce nad BebravouMFC SPARTAK Bánovce nad BebravouMFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
    7
    4
    1
    2
    28:13
    13
    R
    P
    V
    V
    V
    5
    ŠK Podhoran Krásna VesŠK Podhoran Krásna VesŠK Podhoran Krásna Ves
    7
    3
    3
    1
    13:11
    12
    R
    V
    R
    V
    P
    6
    TJ RybanyTJ RybanyTJ Rybany
    8
    3
    2
    3
    15:13
    11
    R
    V
    R
    P
    V
    7
    OFK Klátova Nová VesOFK Klátova Nová VesOFK Klátova Nová Ves
    8
    2
    3
    3
    21:21
    9
    V
    P
    R
    V
    P
    8
    TJ Družstevník KolačnoTJ Družstevník KolačnoTJ Družstevník Kolačno
    7
    2
    2
    3
    16:20
    8
    R
    P
    R
    P
    P
    9
    TJ OstraticeTJ OstraticeTJ Ostratice
    7
    2
    2
    3
    14:18
    8
    P
    V
    R
    P
    P
    10
    TJ Slovan Veľké KršteňanyTJ Slovan Veľké KršteňanyTJ Slovan Veľké Kršteňany
    7
    2
    1
    4
    25:24
    7
    P
    P
    V
    P
    R
    11
    OŠK Veľký KlížOŠK Veľký KlížOŠK Veľký Klíž
    8
    2
    1
    5
    13:25
    7
    P
    P
    R
    V
    P
    12
    TJ Sokol PravoticeTJ Sokol PravoticeTJ Sokol Pravotice
    8
    2
    0
    6
    13:28
    6
    P
    V
    V
    P
    P
    13
    TJ Slovan NávojovceTJ Slovan NávojovceTJ Slovan Návojovce
    7
    1
    0
    6
    9:26
    3
    P
    P
    P
    V
    P
    14
    FK Veľké BieliceFK Veľké BieliceFK Veľké Bielice
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

