VIDEO: Čo je toto? Štvrtou ligou otriasa kontroverzný moment, rozhodca šokoval všetkých

BADÍN. Celá situácia vyzerá až komicky. V zápase štvrtej ligy SsFZ sa pred televíznymi kamerami udial kontroverzný moment, na ktorý upozornilo Sportnet viacero fanúšikov.
V 31. minúte za stavu 2:1 pre Radôstku odstavil unikajúceho útočníka Badína pekným obranným zákrokom Samuel Šipčiak.
Svoje rozhodnutie zmenil
Hlavný arbiter Marek Remeň najskôr ukázal, že sa bude kopať rohový kop. Po chvíli však svoje rozhodnutie nečakane zmenil a ukázal na biely bod.
„Nielenže loptu vykopol náš hráč čisto, ale situácia sa udiala ešte pred pokutovým územím. Sme naprosto sklamaní a znechutení, pre veľkú chybu rozhodcu sme prišli o dva body,“ pre Sportnet komentoval vedúci mužstva a hlavný sponzor TJ Spartak Radôstka Ján Slivka.
Výhodu pokutového kopu využil Branislav Žilinec a vyrovnal na 2:2.
„Myslel som si, že ten chalan sa zachová fair play a kopne jedenástku vedľa. Opak bol však pravou,“ dodal.
Podávajú podnet na komisiu
Radôstka podáva podnet na Komisiu rozhodcov. Očakáva anulovanie žltej karty.
„Samuel Šipčiak zastavil súpera čistým spôsobom. Nielenže sa nemala kopať penalta, nemal teda ani dostať žltú kartu,“ tvrdí Slivka, podľa ktorého hlavný arbiter zmenil svoje rozhodnutie na pokyn postranného arbitra.
„Pri schádzaní do kabín sa mi hlavný priznal, že urobil chybu. Paradoxom však je, že do slúchadla nedostal pokyn od postranného, čo bol vedľa, ale od toho, čo bol na druhej strane.
Ako nováčika nás rozhodcovia nemajú radi,“ krúti hlavou.
VIDEO: Kontroverzný moment v zápase štvrtej ligy (Zdroj: SsFZ)
Hráči sú znechutení
Dlhoročný funkcionár počas kariéry nič podobné nezažil. Po víkendovom zápase je znechutený.
„Pozeral som si tú situáciu na veľkom televízore i tablete a o žiadny faul sa nejednalo.
Keď chcel arbiter rozhodnutie zmeniť, mal si to ísť pozrieť na video ako VAR. Podľa mňa by arbitri nemali mať právo zmeniť svoje rozhodnutie len tak,“ tvrdí.
Zápas točila televízia Stredoslovenského futbalového zväzu, ktorej komentátor bol takisto z verdiktu prekvapený.
„Badín sa dočkal vyrovnania v 32. min, keď Žilinec premenil pokutový kop, ktorý bol dosť diskutabilný,“ píše web bystricoviny.sk
Tréner sa však ku kontroverznému momentu nevracal.
„Zápas sme nezačali ideálne a po pätnástich minútach sme prehrávali 1:2 a celý prvý polčas vyznel dosť chaoticky. Naša organizácia hry nebola dobrá. Našťastie sa nám do prestávky podarilo vyrovnať.
Cez prestávku sme si niečo povedali a druhý polčas už bol pokojnejší. Hralo sa na veľmi ťažkom teréne, čo viac vyhovovalo bojovným hráčom hostí. Radôstka bola smerom dopredu nepríjemná a remíza v tomto zápase je spravodlivá. Stratené body sa budeme snažiť získať v najbližšom zápase,“ pre spomínaný portál uviedol tréner Badína Miroslav Hudec.
VIDEO: Zápas Badín - Radôstka
Macho: Sporná situácia
Asistent Radôstky sa takisto na kameru k inkriminovanému momentu veľmi nevyjadroval. Podľa Slivku si to chcel najskôr pozrieť na videu.
„Hralo sa na veľmi ťažkom teréne. Bol to súbojový zápas, veľké nasadenie oboch mužstiev.
Prvý polčas priniesol góly po pekných akciách a spornej situácii. Druhý polčas sme sa snažili dobýjať ich bránu, ale, žiaľ, nevyšlo nám to,“ pre televíziu SsFZ uzavrel Štefan Macho.