VIDEO: Športové gesto, aké sa nevidí. Mohol skórovať, no loptu odkopol mimo ihriska

Domáci útočník Adam Manik tak mohol pohodlne do odkrytej brány upraviť na 2:0. Loptu však odkopol mimo hracej plochy. Za svoje športové gesto fair play si vyslúžil pochvalu.

BRATISLAVA. Bol to bežný zápas šiestej futbalovej ligy. Chminianska Nová Ves v ňom zdolala Gaboltov 3:1 , no viac ako o výsledku sa hovorilo o jedinom momente.

Je to vzácnosť

Podobné gesto je hlavne v dnešnej dobe vzácnosť. „Ďakujem ti Adam Mánik. Taktiež ďakujem vašim hráčom, ktorí ma znášali z ihriska. Mená a čísla si nepamätám. Ďakujem borci a prajem vám veľa úspechov v budúcnosti,“ uviedol zranený brankár Gabotova Peter Varchol.

V prípade, že by sa brankár nezranil, domáci útočník by sa k šanci nedostal. Loptu by pokryl hosťujúci gólman.

„Mal čistú loptu, ja som za ňou ani nešiel. Brankár hostí však spadol na zem a začal kričať od bolesti. Okamžite som si povedal, že takto dosiahnuť gól nechcem a loptu som odkopol,“ na situáciu si spomína futbalista OŠK Sokol Chminianska Nová Ves Adam Manik.

VIDEO: Gesto fair play Adam Manika