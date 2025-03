Fenerbahce končí po penaltovom rozstrele, Man United nedali Baskom šancu

Hráči Manchestru United po remíze 1:1 v prvom zápase v San Sebastiane zvíťazili doma 4:1 vďaka hetriku kapitána Bruna Fernandesa. Athletic Bilbao po prehre na ihrisku AS Rím 1:2 triumfoval v domácej odvete 3:1.

V riadnom hracom čase na ihrisku Glasgowu Rangers zvíťazili 2:0 a vynútili si predĺženie, no v jedenástkovom rozstrele prehrali 2:3.

BRATISLAVA. Futbalisti Fenerbahce Istanbul so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom vypadli v osemfinále Európskej ligy UEFA.

Ďalej ide aj Eintracht Frankfurt, ktorý v dvojzápase zdolal Ajax Amsterdam jednoznačne 6:2 (2:1 a 4:1). Viktoria Plzeň nedokázala v Ríme zmazať manko 1:2 z úvodného duelu s Laziom a po remíze 1:1 sa rozlúčila so súťažou.

Škriniar nastúpil v základnej zostave Fenerbahce, ktoré si do Glasgowa prinieslo prehru 1:3 z domáceho duelu. V úvodnom polčase mali však viac šancí domáci, no stroskotali na brankárovi Irfanovi Egribayatovi.

Tesne pred prestávkou prišiel gólový moment hostí, keď sa k centru z ľavej strany do šestnástky dostal Sebastian Szymanski a z voleja rozvlnil sieť - 1:0. Poľský reprezentant napol sieť aj v 73. minúte a zariadil predĺženie. Ďalší gól už nepadol a rozhodol až rozstrel, v ktorom domáci nepremenili len jeden pokus a hostia až tri.

O osude duelu na Old Trafforde rozhodli jedenástky, no už v riadnom hracom čase, keďže rozhodca nariadil do 51. minúty až tri. Najprv sa k bielemu bodu postavil už v 10. minúte kapitán hostí Mikel Oyarzabal a otvoril skóre.

Baskom však vydržalo vedenie len šesť minút, keďže loptu si na pokutový kop postavil aj kapitán domácich a vyrovnal.

V 50. minúte zastavil Aritz Elustondo nedovolene Patricka Dorgua a hlavný arbiter nariadil tretiu penaltu, ktorú opäť premenil Fernandes a "červení diabli" boli na koni. V 63. minúte prišla ďalšia rana pre hostí, keď videl červenú kartu Jon Aramburu.

Manchester využil presilovku v 87. minúte, keď zakončil brejk Fernandes a skompletizoval hetrik. V nadstavenom čase upravil na 4:1 Diogo Dalot.

Lyon po úvodnej výhre 3:1 na pôde FCSB potvrdil postup domácim triumfom 4:0 a vo štvrťfinále sa stretne s Manchestrom United.

Aj Tottenham potvrdil doma úlohu favorita, po prehre 0:1 v prvom stretnutí zvíťazil nad Alkmaarom 3:1 vďaka dvom gólom Wilsona Odoberta a jednom Jamesa Maddisona.