Nemecký klub je po prvý raz v semifinále. Hladko vyhral aj na pôde súpera

Na snímke hráči Freiburgu Igor Matanovič (vľavo) a Vincenzo Grifo sa radujú z gólu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. apr 2026 o 20:49
Futbalisti SC Freiburg postúpili do semifinále Európskej ligy. Vo štvrtkovej štvrťfinálovej odvete vyhrali na ihrisku Celty Vigo 3:1 a potvrdili tak komfortný náskok 3:0 z prvého duelu.

Bundesligista sa v boji o finále stretne z úspešnejším z dvojice Betis Sevilla - Braga (prvý zápas 1:1). 

Pre Freiburg bola už štvrťfinálová účasť historickým maximom v európskych súťažiach, postupom cez Celtu ho ešte vylepšil.

Galícijský klub sa v odvete hotoval pokúsiť zmazať výrazné manko, ale vpredu bol bezzubý a už v prvom polčase navyše dvakrát inkasoval, keď sa v priebehu šiestich minút presadili Igor Matanovič a Juito Suzuki.

Freiburg po zmene strán pridal aj tretí gól opäť zásluhou Suzukiho a domáci v závere skóre už iba skorigovali.

V druhom semifinále sa stretnú postupujúci z dvojíc Aston Villa - FC Bologna a Nottingham Forest - FC Porto. Semifinálové duely sú na programe 30. apríla a 7. mája, finále sa bude hrať 20. mája na štadióne Besiktasu v Istanbule.

Európska liga - odvetné zápasy štvrťfinále

Celta Vigo - SC Freiburg 1:3 (0:2)

Góly: 90.+1 Swedberg - 39. a 50. Suzuki, 33. Matanovič 

/prvý zápas 0:3, postúpil Freiburg/

