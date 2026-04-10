Aston Villa na pôde Bologne dominovala. Gól do šatne nás nakopol, povedal Watkins

Futbalisti Aston Villy a Freiburgu sa v Európskej lige výrazne priblížili k semifinálovým brehom.
Tím z Birminghamu zvíťazil v úvodnom štvrťfinálovom dueli na pôde Bologne 3:1. Nemecký bundesligista zaznamenal desiaty domáci triumf v európskych súťažiach za sebou, keď si poradil so Celtou Vigo 3:0.
Aston Villa prvýkrát udrela v závere prvého polčasu pri rohovom kope, keď Ezri Konsa skóroval po kikse domáceho brankára Federica Ravagliu. Po prestávke zas nenechali hostia vyjsť súpera z obrany, loptu si potiahol z kraja Ollie Watkins, ktorý zvýšil na 2:0.
Na konci riadneho hracieho času znížil Jonathan Rowe výstavnou strelou k žrdi, no odpovedať stihol ešte nepokrytý Watkins pri rohovom kope v nadstavení.
„Všetko sa mohlo vyvíjať ináč, keby Bologni v prvom polčase uznali gól, no VAR odhalil ofsajd. Gól do šatne nás výrazne nakopol. Po zmene strán sme kontrovali hru a pridali ďalší presný zásah.
Domácim sa v závere síce podarilo znížiť, no dokázali sme na to bleskovo zareagovať. Vytvorili sme si sľubnú pozíciu pred odvetou, ešte však nič nie je rozhodnuté. Bologna v tejto sezóne viackrát ukázala, že vie hrať dobre aj na ihriskách súperov," zdôraznil Watkins pre akreditované médiá.
Freiburg proti Celte od začiatku dominoval. V 10. minúte ho poslal do vedenia kapitán Vincenzo Grifo po „obaľovačke“ z hranice šestnástky spoza hradby obrancov.
Po polhodine hry skóroval po zaváhaní defenzívy Celty do odkrytej bránky Jan-Niklas Beste a na konci stretnutia pri rohovom kope aj Matthias Ginter. Celta prehrala v EL vonku prvýkrát od novembra, keď nestačila na bulharský Ludogorec Razgrad.
„Od úvodu sme na súpera vybehli a dostávali ho do problémov. Dôležité bolo, že už v prvom polčase sme po pekných akciách strelili dva góly. V druhom dejstve sme boli veľmi disciplinovaní a dobre sme bránili.
Robili sme všetko pre to, aby sa nám nestalo čosi podobné ako v Bundeslige v domácom dueli proti Bayernu Mníchov, v ktorom sme nevyužili vedenia 2:0 a napokon prehrali 2:3," uviedol pre RTL tréner Freiburgu Julian Schuster.
Kouč Celty Claudio Giraldez ešte nehádže flintu do žita.
„Verím, že na štadióne Balaidos pred skvelými domácimi fanúšikmi sme schopní dohnať trojgólové manko. Prvý zápas nám vôbec nevyšiel, Freiburg bol jasne lepší vo všetkých aspektoch a prakticky nás nepustil k ničomu. V odvete to však bude úplne iný zápas," povedal Giraldez pre španielsky denník Marca.
Maximom Celty v európskych súťažiach je semifiinále EL z roku 2017, keď galícjský tím stroskotal na neskoršom víťazovi Manchestri United.