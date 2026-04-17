Watkins dosiahol jubilejný gól v dôležitom zápase. O finále bude bojovať proti prekvapeniu súťaže

Futbalisti Nottinghamu Forest sa prebojovali do semifinále európskej klubovej súťaže prvýkrát od roku 1984, keď vo štvrťfinále Európskej ligy vyradili FC Porto.
Vo štvrtkovej odvete bojovali aj za Elliota Andersona, ktorému krátko pred stretnutím zomrela mama.
V semifinále sa stretnú v anglickom súboji s Aston Villou, v ktorej drese strelil stý gól Ollie Watkins. Anglický útočník po postupe neskrýval hrdosť a tešil sa, že dosiahol vytúžený míľnik.
V lige o záchranu
Nottingham v anglickej Premier League bojuje o záchranu, no na európskej scéne môže dosiahnuť významný úspech.
Po remíze v Portugalsku 1:1 hral v odvete na City Ground od 8. minúty v početnej prevahe. Červenú kartu videl Jan Bednarek a už v 12. minúte strelil jediný gól duelu Morgan Gibbs-White.
Postup sa však nezaobišiel bez komplikácií. Vzhľadom na ligové záchranárske práce trénera Vitora Pereiru nepotešilo, že pre zranenia musel stiahnuť z ihriska Chrisa Wooda, Murilla aj Calluma Hudsona-Odoia.
Wood inkasoval úder do kolena pri súboji, po ktorom bol vylúčený Bednarek. Murillo utrpel menšie zranenie a Hudson-Odoi si držal stehno.
Pereira priniesol pozitívne správy o prvých dvoch menovaných, no Hudson-Odoi odchádzal zo štadióna o barlách.
„Nie som lekár, ale myslím si, že u Chrisa a Murilla to nebude nič vážne. Chris má síce narazené koleno, ale verím, že obaja budú pripravení na Burnley. Callum má svalové zranenie, a to nie je dobrá správa.
V hlave máme len najbližší zápas, v ktorom musíme opäť bojovať s energiou, ale po víťazstve sa regeneruje ľahšie ako po prehre,“ povedal portugalský kormidelník Nottinghamu podľa agentúry DPA.
Víťazný gól s odkazom
Gibbs-White oslávil víťazný gól zdvihnutím dresu s odkazom pre spoluhráča Elliota Andersona, ktorému krátko pred stretnutím zomrela mama:
„Rodina je na prvom mieste, sme všetci s tebou.“ Pereira dodal: „Je to veľmi smutná situácia. Každý hrá s Elliotom v srdci. Myslíme na neho, úprimnú sústrasť rodine.
Sme tu, aby sme mu pomohli, a uvidíme, či bude môcť nastúpiť v ďalšom zápase. Povedal som hráčom po zápase v šatni, že je pre mňa česť byť trénerom tejto skupiny.
Keď cítime, že bojujeme jeden za druhého, keď niekto z nás trpí, sme tu, aby sme ho podporili a postarali sa oňho. Preto som na svoj tím veľmi hrdý.“
Anglické prekliatie
Porto v Anglicku opäť neuspelo. Tím z Premier League tam nezdolalo ani raz z 24 pokusov. „Rovnako ako v prvom zápase, aj teraz sme mali obrovskú šancu už v prvých troch minútach.
Nepremenili sme ju a po červenej karte to bolo skôr o tom dostať sa do polčasu v takej situácii, aby sme mali možnosť niečo zmeniť – pár hráčov, ale najmä urobiť poriadne taktické úpravy.
Myslím si, že reakcia tímu bola fantastická. V druhom polčase sme pridali. Ak zhodnotíte oba zápasy, je celkom jasné, kto si zaslúžil vyhrať, ale niekedy 'zaslúžiť si' nestačí.
Musíte dať gól, a to sa nám nepodarilo, najmä na štadióne Dragao,“ citoval trénera portugalského tímu Francesca Farioliho web Európskej ligy.
Miľník Watkinsa
„Lesníci“ sa predstavia v semifinále európskej súťaže po 42 rokoch. Predtým tam figurovali ešte za čias legendárneho trénera Briana Clougha, ktorý ich doviedol k dvom triumfom v Európskom pohári majstrov aj do semifinále Pohára UEFA.
V anglickom súboji sa stretnú s Aston Villou, ktorá v odvete zvíťazila nad Bolognou 4:0 a postúpila s celkovým skóre dvojzápasu 7:1.
Skóre otvoril Ollie Watkins, ktorý sa presadil aj v prvom zápase v Taliansku, a to hneď dvakrát.
Zverenci Unaia Emeryho sa prebojovali do druhého európskeho semifinále v uplynulých troch sezónach.
„Je to pre nás úžasný úspech postúpiť do semifinále a posunúť sa o krok ďalej než minulý rok v Lige majstrov. Veľmi si užívame túto súťaž a práve tu chceme byť – v semifinále.
Proti Nottinghamu to bude náročné. Už sme s nimi túto sezónu hrali dvakrát (výhra 3:1 doma a remíza 1:1 vonku, pozn.) a nebolo to jednoduché. Ale sústredíme sa na každý zápas a užívame si celý proces,“ povedal podľa webu EL Watkins, ktorý strelil svoj stý gól v drese Aston Villy.
„Je to míľnik, ktorý som mal určite v hľadáčiku, a som naň veľmi hrdý. Dať ho pred rodinou a priateľmi tu je výnimočné, takže je to moment, na ktorý budem dlho spomínať,“ reagoval.