VIDEO: Kandidát na vlastný gól roka. Hráč Porta šokoval neuveriteľnou chybou

To, čo sa odohralo vo štvrtok večer na štadióne Estádio do Dragao v portugalskom Porte, sa len tak nevidí.
Zápas Európskej ligy medzi FC Porto a Nottingham Forest priniesol moment, ktorý okamžite obletel celý futbalový svet. A nie – nešlo o nádherný gól, ale o poriadne trpkú chybu.
Nechceným „hrdinom“ sa stal Martim Fernandes. Mladý obranca sa snažil v pokoji rozohrať a poslať loptu späť na svojho brankára Dioga Costu.
Lenže namiesto bezpečnej prihrávky poslal doslova „darček“ - tvrdú a nepresnú loptu, ktorú brankár nedokázal zastaviť.
Lopta skončila v sieti. Vlastný gól. A okamžite bolo jasné, že ide o jeden z najbizarnejších momentov sezóny.
VIDEO: Vlastný gól Fernandesa v zápase Porto - Nottingham
Na celej situácii je najzarážajúcejšie, že Fernandes nebol pod žiadnym výrazným tlakom. Nešlo o núdzové riešenie ani riskantný zákrok v poslednej chvíli. Bol to pokus o pokojné udržanie lopty.
Brankár Diogo Costa sa zmohol len na zúfalý skok, no bol bez šance. Tento moment okamžite zaplavil sociálne siete a fanúšikovia ho označujú za „Kandidáta na vlastný gól roka“.
Tento gól nebol len úsmevnou epizódou. Znamenal konečný výsledok zápasu – 1:1. Porto tak stratilo výhodu víťazstva pred odvetou v Anglicku a teraz bude musieť zabojovať na trávniku Nottinghamu.
A aby toho nebolo málo, 20-ročný Fernandes krátko po incidente odišiel z ihriska zranený. Deň hrôzy, na ktorý bude chcieť čo najskôr zabudnúť.
Fanúšikom sa okamžite vybavil podobný moment z majstrovstiev Európy v roku 2021, keď Španiel Pedri nevinne poslal loptu dozadu a Unai Simón ju nezvládol spracovať.
Rozdiel? Tentoraz ide chyba jednoznačne na vrub hráča Porta. Prihrávka bola prudká, nepresná a pre brankára prakticky nechytateľná.