Villa aj Freiburg sú už jednou nohou v semifinále, zvyšné odvety sú otvorené

V najlepšej pozícii pred štvrťfinálovými odvetami Európskej ligy sú futbalisti Aston Villy a Freiburgu. Vyrovnanejšie súboje sľubujú stretnutia Nottinghamu s Portom a Betisu s Bragou.
V súťaži už po vypadnutí francúzskeho Olympique Lyon s brankárom Dominikom Greifom nefiguruje ani jediný Slovák.
Aston Villa minulý týždeň zvíťazila na trávniku Bologne 3:1. V Taliansku vyhrávala desať minút pred koncom riadneho hracieho času 2:0 a hoci v 90. minúte znížil domáci Jonathan Rowe, hosťom v nadstavenom čase prinavrátil dvojgólový náskok druhým zásahom v dueli Ollie Watkins. Tréner anglického tímu Unai Emery bol nadšený z rýchlej odpovede, ale pred odvetou varoval.
„V šatni som prízvukoval, že treba rešpektovať to, čo Bologna dokáže v odvete,“ uviedol podľa uefa.com. Účastník Serie A sa s Aston Villou stretne štvrtýkrát za posledné tri roky, pričom vzájomná bilancia (3 víťazstvá anglického tímu) aj psychologické hľadisko jasne hovoria v prospech tímu z Birminghamu.
„Vieme, že to bude veľmi ťažké, ale v Birminghame nebudeme mať čo stratiť a skúsime to,“ povedal stredopoliar Lewis Ferguson. Aston Villa cez víkend remizovala v Nottighame 1:1, Bologna zdolala Lecce 2:0.
Freiburg má po úvodnom stretnutí so Celtou Vigo až trojgólový náskok, v Nemecku neinkasoval a triumfoval jasne 3:0. Na odvetu sa naladil aj vybojovaným ligovým triumfom na pôde Mainzu (1:0) a nakročené má do vôbec prvého semifinále v európskych súťažiach. Španielske mužstvo naopak v La Lige prehralo s Oviedom 0:3.
„Čelíme obrovskej výzve, keďže prehrávame 0:3, ale verím svojim spoluhráčom. Chceme dať našim fanúšikom niečo, z čoho sa môžu tešiť. Musíme otočiť situáciu a pokúsiť sa o víťazstvo a o obrat,“ citovala kapitána tímu Iaga Aspasa španielska Marca.
Oba zvyšné duely sa skončili remízami 1:1. Výhodu domáceho ihriska bude mať Nottigham, čo môže podľa kapitána Ryana Yatesa zohrať veľkú rolu: „Hrať na našom štadióne je niečo úplne iné, môžeme hrať s trochu väčšou intenzitou.“
Tréner Porta Francesco Farioli však bol s výkonom svojich zverencov v prvom zápase spokojný. Portugalský celok navyše v nedeľu v domácej súťaži vyhral na pôde Estorilu 3:1 a upevnil si pozíciu na čele tabuľky.
„Musíme zopakovať rovnaký výkon a zlepšiť úroveň zakončenia,“ poznamenal Farioli pred odvetou.
Do domácej odvety vstúpi aj španielsky Betis Sevilla, ktorý ťahá trojzápasovú sériu nerozhodných výsledkov. Braga si v lige vydrela triumf nad Aroucou 1:0. Tréneri oboch tímov veria, že v odvete rozhodnú malé detaily.
„Musíme byť dôslední v oboch pokutových územiach, v útoku aj v obrane,“ povedal kouč portugalského mužstva Carlos Vicens, zatiaľ čo jeho náprotivok Manuel Pellegrini konštatoval: „Pre mňa je najdôležitejšie dobre využívať loptu a rýchlo ju získavať späť, keď o ňu prídeme.“ Duel Celty Vigo s Freiburgom má úvodný výkop o 18.45 h, ostatné tri stretnutia sa začnú o 21.00 h.
Štvrťfinále Európskej ligy - odvety
štvrtok 16. apríla:
18:45 Celta Vigo - SC Freiburg /prvý zápas: 0:3/
21:00 Aston Villa - FC Bologna /prvý zápas: 3:1/
21:00 Nottingham Forest - FC Porto /prvý zápas: 1:1/
21:00 Real Betis - SC Braga /prvý zápas: 1:1/