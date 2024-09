Úhlavní rivali po roku opäť proti sebe. Aj vo vyššej súťaži sa bijú o špicu

V stretnutí starých známych úhlavných rivalov išlo v polovici jesennej časti na Štadióne Juraja Szikoru o najvyššie priečky a v pozícii lídra súťaže už nastupovali domáce Tvrdošovce, ktoré zvíťazili minulú stredu v dohrávke siedmeho kola v Branči rozdielom triedy 4:1, kým Šahania vybiehali ako piaty tím priebežného poradia, no k dobru majú stále domácu dohrávku proti Topoľníkom naplánovanú až po poslednom jesennom kole.

V nedeľu pricestoval Slovan Šahy na zápas ôsmeho kola piatej ligy Juhovýchod HUMMEL ZsFZ do okresu Nové Zámky ako obávaný nováčik, ktorý sa ešte po piatom kole vyhrieval dokonca na prvom mieste.

TVRDOŠOVCE, ŠAHY. Len predvlani sa Tvrdošovce a Šahy bili o postup do druhej najvyššej krajskej súťaže a kým vtedy išli vyššie nakoniec Tvrdošovčania, Šahy dvíhali pohár pre víťaza šiestej ligy Východ hneď o rok, teda na konci tejto jari.

Mrllák: S Bešeňovom sme dreli

Tvrdošovce vedie skúsený Milan Mrllák, ktorý má za sebou aj trénerské štácie v treťoligovej Šali, Veľkých Ludinciach a Nových Zámkoch, no to, že bude po vlaňajšom dvanástom mieste vyprevádzať svoje mužstvo na zápas ôsmeho kola v pozícii lídra piatej ligy, nemohol čakať ani on sám.