ONLINE: Zjazd žien vo Val di Fassa dnes, Svetový pohár v lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Val di Fassa pretekmi zjazdu žien.
Kde sledovať zjazd v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (Val di Fassa 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
06.03.2026 o 11:30
SP - Zjazd žien, Val di Fassa
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Lindsey Vonnová (USA) 400 b
2. Emma Aicherová (GER) 306 b
3. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 256 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 240 b
5. Laura Pirovanová (ITA) 236 b
6. Breezy Johnsonová (USA) 223 b
7. Cornelia Hütterová (AUT) 219 b
8. Nina Ortliebová (AUT) 212 b
9. Nicol Delagová (ITA) 195 b
10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 177 b
1. Lindsey Vonnová (USA) 400 b
2. Emma Aicherová (GER) 306 b
3. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 256 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 240 b
5. Laura Pirovanová (ITA) 236 b
6. Breezy Johnsonová (USA) 223 b
7. Cornelia Hütterová (AUT) 219 b
8. Nina Ortliebová (AUT) 212 b
9. Nicol Delagová (ITA) 195 b
10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 177 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 914 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 786 b
5. Alice Robinsonová (NZL) 669 b
6. Paula Moltzanová (USA) 641 b
7. Sara Hectorová (SWE) 597 b
8. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
9. Julia Scheibová (AUT) 572 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 914 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 786 b
5. Alice Robinsonová (NZL) 669 b
6. Paula Moltzanová (USA) 641 b
7. Sara Hectorová (SWE) 597 b
8. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
9. Julia Scheibová (AUT) 572 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je talianske Val di Fassa.
Z víťazstva sa v minulých pretekoch tešila Corinne Suterová. Druhá bola Nina Ortliebová a tretia Sofia Goggiová. Uvidíme aké bude zloženie pódia dnes.
Z víťazstva sa v minulých pretekoch tešila Corinne Suterová. Druhá bola Nina Ortliebová a tretia Sofia Goggiová. Uvidíme aké bude zloženie pódia dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.