Vážna nehoda v Špindlerovom Mlyne. Mladú olympioničku zrazil opitý lyžiar

Bulharská snoubordistka Malena Zamfirovová
Bulharská snoubordistka Malena Zamfirovová (Autor: SITA/AP)
ČTK|5. mar 2026 o 21:35
Šestnásťročná snoubordistka utrpela niekoľko zlomenín.

Snoubordistku Malenu Zamfirovovú v Špindlerovom Mlyne, kde sa pripravovala na Svetový pohár, zrazil lyžiar. Šestnásťročná Bulharka pri utorkovej kolízii, na ktorú upozornila Česká televízia, utrpela vážne zranenia.

Podľa informácií Bulharského lyžiarskeho zväzu do nej v dojazdovej časti zjazdovky zozadu našiel opitý lyžiar, ktorý sa nekontrolovane rútil z kopca.

Česká televízia uviedla, že sa nehoda stala v utorok na dojazde čiernej zjazdovky Na Plánoch, teda mimo oficiálnych tréningov pretekov, ktoré v tom čase prebiehali na svahu Stoh.

Bulharská federácia spresnila, že to bolo v priestore neďaleko nástupu na vlek, kde bola aj veľa turistov vrátane detí.

Pre zranenú Zamfirovovú okamžite priletel vrtuľník, ktorý ju previezol do nemocnice v Hradci Králové.

"V dôsledku zrážky Malena utrpela niekoľko zlomenín. Lekári v Česku vykonali niekoľko akútnych operácií, aby stabilizovali jej stav, "uviedol bulharský zväz. Podľa zasahujúcej horskej služby okrem iného utrpela zlomeninu stehna a otras mozgu.

Zamfirovová patrí k najväčším nádejam alpského snouboadingu. Už v minulej sezóne debutovala vo Svetovom pohári a má na konte tri umiestnenia na stupňoch víťazov vrátane tretieho miesta z nedeľňajšieho pretekov v poľskej Krynici.

V aktuálnom ročníku Svetového pohára je v celkovom poradí paralelných disciplín na 10. mieste. Rovnakú priečku obsadila na nedávnych olympijských hrách.

Ďalšie súťaže

    dnes 21:35
