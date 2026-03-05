Vážna nehoda v Špindlerovom Mlyne. Mladú olympioničku zrazil opitý lyžiar

Snoubordistku Malenu Zamfirovovú v Špindlerovom Mlyne, kde sa pripravovala na Svetový pohár, zrazil lyžiar. Šestnásťročná Bulharka pri utorkovej kolízii, na ktorú upozornila Česká televízia, utrpela vážne zranenia.
Podľa informácií Bulharského lyžiarskeho zväzu do nej v dojazdovej časti zjazdovky zozadu našiel opitý lyžiar, ktorý sa nekontrolovane rútil z kopca.
Česká televízia uviedla, že sa nehoda stala v utorok na dojazde čiernej zjazdovky Na Plánoch, teda mimo oficiálnych tréningov pretekov, ktoré v tom čase prebiehali na svahu Stoh.
Bulharská federácia spresnila, že to bolo v priestore neďaleko nástupu na vlek, kde bola aj veľa turistov vrátane detí.
Pre zranenú Zamfirovovú okamžite priletel vrtuľník, ktorý ju previezol do nemocnice v Hradci Králové.
"V dôsledku zrážky Malena utrpela niekoľko zlomenín. Lekári v Česku vykonali niekoľko akútnych operácií, aby stabilizovali jej stav, "uviedol bulharský zväz. Podľa zasahujúcej horskej služby okrem iného utrpela zlomeninu stehna a otras mozgu.
Zamfirovová patrí k najväčším nádejam alpského snouboadingu. Už v minulej sezóne debutovala vo Svetovom pohári a má na konte tri umiestnenia na stupňoch víťazov vrátane tretieho miesta z nedeľňajšieho pretekov v poľskej Krynici.
V aktuálnom ročníku Svetového pohára je v celkovom poradí paralelných disciplín na 10. mieste. Rovnakú priečku obsadila na nedávnych olympijských hrách.