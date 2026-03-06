Boj o udržanie: Čísla sú proti Prešovu, zachráni sa Skalica? Trenčín má najťažší program

Sezóna 2025/2026 v Niké lige prišla do kľúčovej fázy, počas ktorej sa v nadstavbe rozhodne o tom, kto získa titul, ale aj o tom, kto sa s najvyššou súťažou rozlúči.
Tímy v skupine o udržanie, respektíve v spodnej šestke, odohrajú medzi sebou desať zápasov. Posledný z nich vypadne a predposledný sa predstaví v baráži o udržanie.
V každej z posledných štyroch ligových sezón vypadol z Niké ligy tím, ktorý bol po základnej časti na dne tabuľky.
Tento rok patrí táto priečka Skalici, kde pre boje o záchranu znížili cenu lístka pre fanúšikov z osem na šesť eur za kus.
12. miesto: Skalica (16 bodov)
„So základnou časťou nemôžeme byť spokojní, nakoľko sme poslední v tabuľke, ale pozitívne je, že vidíme v kabíne odhodlanie, že to chalanom nie je jedno a že spoločne chceme Skalicu v lige zachrániť,“ povedal pre klubový web tréner Záhorákov Roman Hudec.
Od postupu do ligy v roku 2022 bola Skalica vždy súčasťou skupiny o udržanie. Spoločne s Trenčínom sa posledné štyri sezóny vždy umiestnili v druhej polovici tabuľky.
Umiestnenia Skalice v Niké lige:
2025: 9. miesto (38 bodov)
2024: 9. miesto (40 bodov)
2023: 8. miesto (40 bodov)
V tejto sezóne sa Skaličania trápia s vytváraním príležitostí. Spoločne s Ružomberkom si vytvorili najmenej veľkých šancí (28).
Vlani bola Skalica po základnej časti druhá od spodu. Mala len dvojbodový náskok pred Banskou Bystricou a mnohí ju vnímali ako favorita na zostup.
V tom čase ale vstúpila do nadstavby výhrami nad Banskou Bystricou a Trenčínom. Tento rok nastúpi Skalica v prvom nadstavbovom kole doma s Prešovom, tímom, ktorému patrí predposledná priečka s päťbodovým náskokom.
Ak Záhoráci zvíťazia, zamiešajú karty. Ak prehrajú, ich šance sa prudko potopia.
„Potrebujeme minimalizovať chyby, dostať sa na víťaznú vlnu a udržať ju čo najdlhšie. Záchrana v Niké lige, samozrejme, bez baráže, je aktuálne najdôležitejšia vec,“ priznal tréner Hudec pre ligový web Niké ligy.
11. miesto: Prešov (21 bodov)
Pred štartom kľúčovej fázy sezóny sa postaral o najväčší rozruch Prešov, a to angažovaním nového hlavného trénera Jozefa Kostelníka, po ktotého príchode klub opustil športový riaditeľ Stanislav Šesták.
„S človekom, ktorý v minulosti prekročil základné hranice slušnosti, spolupracovať nedokážem," napísal Šesták na sociálne siete.
Zostáva veriť, že v hráčskej kabíne Prešova fungujú veci hladšie. Na druhú stranu, Koňare sú jedným z dvoch tímov zo spodnej šestky, ktorý v štyroch jarných kolách nevyhral.
Body zo vzájomných zápasov tímov v skupine o udržanie:
AS Trenčín: 18 bodov
KFC Komárno: 16 bodov
FC Košice: 14 bodov
MFK Ružomberok: 13 bodov
MFK Skalica: 10 bodov
FC Tatran Prešov: 8 bodov
Zaujímavosťou je, že v tejto sezóne nazbieral len osem bodov v súbojoch s tímami, s ktorými sa stretne v skupine o udržanie. So Skalicou však ešte neprehral, v čom bude chcieť v prvom nadstavbovom kole pokračovať.
10. miesto: Komárno (22 bodov)
Futbalisti Komárna prehrali na jar len raz, a to v Žiline. Odvtedy majú na konte tri remízy v rade.
„Keď to zoberiem celkovo, že sme získali 22 bodov, tak na 50 percent môžem byť spokojný," zhodnotil pre ligový web kouč tímu Mikuláš Radványi.
Toho mnohí považujú za trénerského mága. Súčasťou jeho zostavy sú viacerí hráči, s ktorými sa pred rokmi prebojoval do ligy.
Obrancovia Šimon Šmehyl či Martin Šimko, stredopoliar Dan Ožvolda, krídelník Ganbayar Ganbold či útočník Christian Bayemi.
Komárno si v tejto sezóne vytvorilo 49 veľkých šancí (6. v lige), len o dve menej než líder tabuľky Slovan. Čislo im zvyšuje sedem pokutových kopov v tomto ročníku, pričom všetky využili (najviac v lige).
Sú najlepšie centrujúcim tímom v lige. Priemerujú 6,3 úspešného centra na zápas (1. v lige). Až 28 percent všetkých centrov je presných (2. najlepší v lige).
„Chceme zopakovať minimálne to, čo sme dosiahli pred rokom. Ak by sa nám podarilo skončiť o miesto vyššie, bol by to pre nás určite úspech," tvrdí Radványi.
9. miesto: Košice (24 bodov)
Po jesennej časti boli Košice druhé od spodu s náskokom jediného bodu pred poslednou Skalicou. O štyri kolá neskôr sú na 8. mieste o osem bodov pred posledným tímom a len bod od play-off o Konferenčnú ligu.
V tejto chvíli sú tímom s najlepšou formou v lige. Dokonca lepšou, než má Podbrezová. Košičania neprehrali už sedem ligových zápasov v rade. Ak k tomu pripočítame aj Slovanft Cup, ťahajú deväťzápasovú víťaznú šnúru, ktorú naposledy zavŕšili prevalcovaním Dunajskej Stredy vo štvrťfinále pohára výsledkom 4:0.
„Chalani si to zaslúžia, futbal ich momentálne baví a vtedy ide všetko ľahšie. Ukazujú kvalitu, za čo som veľmi rád a šťastný aj za nich,“ tvrdi po postupe tréner Košíc Peter Černák.
Vlani v lete sa stal trénerom tímu U19. V novembri sa z neho stal kouč A-tímu po konci Františka Straku a v decembri podpísal zmluvu do leta 2027.
Košičania v tejto sezóne nemajú problémy so strieľaním gólov. Po jeseni ich mali najviac spomedzi tímov v spodnej šestke (24). No inkasovali najviac v celej lige, až 38-krát.
V tejto sezóne vystrelia v priemere 15-krát na zápas. Viac než Slovan Bratislava (14) či Žilina (12,5). Ofenzívne sú skvelí, no musia sa sústrediť v defenzíve.
8. miesto: Trenčín (24 bodov)
Kto má problém v ofenzíve, je Trenčín. V tomto ligovom ročníku strelil najmenej gólov v súťaži (18). Inkasoval ich až 37. Len spomínane Košice doposiaľ vyberali z brány viac lôpt (42).
Trenčania majú najmenej efektívny tím v lige. V tejto sezóne využili len 4,6% všetkých striel.
Do jarnej fázy vstúpili z desiateho miesta v tabuľke. Dvakrát vyhrali a vyšplhali sa do bezpečnejších vôd na ôsmu priečku. Čaká ich ale najťažší program spomedzi všetkých účastníkov skupiny o udržanie. Vstúpia do nej duelom s Košicami, ktoré majú najlepšiu formu v celej lige. Následne vyzvú cez týždeň v pohári Žilinu a už nasledujúci víkend Skalicu, ktorá potrebuje body ako soľ.
„Za úspech budem považovať, ak skončíme na siedmom mieste a postúpime do finále pohára,“ poznamenal pre ligový web tréner Trenčína Ricardo Moniz.
Klub spod hradu Matúša Čáka v rokoch 2015 a 2016 na Slovensku dominoval. Vyhral dvakrát v rade cenné double, ligu aj pohár. V slovenskej najvyššej súťaži figuruje nepretržite od roku 2011
7. miesto: Ružomberok (25 bodov)
Najdlhšie hrajúcim tímom v lige spomedzi klubov v skupine o udržanie je Ružomberok, a to od roku 1997. Za takmer tri desaťročia získal ligový titul (2006), dva slovenské poháre (2006, 2024) a vlani bol krôčik od toho, aby sa prebojoval do pohárovej Európy.
Odkedy sú tímy v Niké lige?
MFK Ružomberok: 29 sezón (od 1997)
AS Trenčín: 15 sezón (od 2011)
MFK Skalica: 4 sezóny (od 2022)
FC Košice: 3 sezóny (od 2023)
KFC Komárno: 2 sezóny (od 2024)
FC Tatran Prešov: 1 sezóna (od 2025)
Podobne ako Trenčín, aj Ružomberok sa trápi v ofenzívne. V tejto sezóne posiela na súperov najmenej striel v priemere na zápas (11). V lige navyše drží loptu najmenej (41%).
Patrí mu ale 7. priečka, pričom od posledného miesta je vzdialený deväť bodov.
„Začíname s Komárnom, takže teraz sa sústredíme na tento súboj. Čo bude ďalej, je otázka. Verím, že sa nám podarí naštartovať víťaznú sériu," priznal pre ligový web tréner Ružomberka Jaroslav Köstl.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: