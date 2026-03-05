Skóre 9:1 proti lídrovi o niečom svedčí, tvrdí známy tréner. Profi zmluva podľa neho nerozhoduje

V jarnej premiére TIPOS tretej ligy Západ urobila výsledok kola po jeseni štvrtá Galanta trojgólovým víťazstvom na štadióne polovičného majstra v Trenčíne, ktoré ju vynieslo na bronzový stupienok, keďže Nové Zámky prehrali 0:4 v Dunajskej Strede s rezervou DAC.
V stretnutí AS Trenčín B – FC Slovan Galanta 1:4 (1:2) triumfoval vonku najlepší tím proti doma najlepšiemu aj vďaka dvom rýchlym gólom Tomáša Horáka a Alexa Holuba, no víťazstvo o triedu sa na pôde behavej rezervy nikéligistu, ktorý pod Trenčianskym hradom nestratil za celú jeseň ani bod, vôbec nečakalo. A mohlo byť aj vyššie.
Vynikajúci futbal
„Na úvod jari to bol vynikajúci treťoligový futbal na vynikajúco pripravenom trávniku. Béčko Trenčína je doma najsilnejším mužstvom súťaže, preto si tento výsledok vysoko cením,“ začal pre Sportnet tréner FC Slovan Galanta Michal Hipp, bývalý reprezentačný stopér a tréner, ktorý s Vladimírom Weissom priviedol Slovensko na majstrovstvá sveta a Petržalku senzačne do skupiny Ligy majstrov.
Skraja debaty nezabudol vyzdvihnúť prácu nového trávnikára na trenčianskej Sihoti, kde sa dlho nechceli vzdať umelej trávy.
„Oproti nášmu prvému vzájomnému zápasu urobili Trenčania ohromný výkonnostný skok, lenže moji hráči podali jeden kompaktný výkon s viacerými skvelými ofenzívnymi výpadmi a víťazstvo mohlo byť aj vyššie.“
Pripomenieme, že doma vyhrali bielo-čierni proti vtedy 19-ročnému vekovému priemeru béčka AS bez prvoligovej výpomoci 5:0.
„Vedel som, že vedúci Trenčín nám chystá odplatu, bol som si preto pozrieť niekoľko jeho prípravných zápasov vrátane víťaznej generálky s ETO FC Győr 6:0, no napriek tomu, že zimnú prípravu sme my nemali z objektívnych dôvodov ideálnu a zo základnej zostavy nám odišli dva hráči a pred prvým jarným kolom sa navyše zranil Šimon Dibala, vždy to je o nastavení vlastného mužstva a nie o nejakých profesionálnych zmluvách hráčov súpera.
Napriek všetkému sme išli do Trenčína dobre naladení, hráči sa tešili na pekný štadión a musím zdôrazniť, že za posledné dlhé obdobie som naozaj nevidel lepšie pripravený trávnik.
Moji hráči vedeli, čo chceme hrať, to víťazstvo nebolo vôbec náhodné, navyše, prišlo po okulahodiacej hre,“ nezvykne prísny Hipp často chváliť svojich hráčov.
„A to si dovolím povedať, že najlepším hráčom domácich bol brankár Alex Húdok, ktorý chytil ďalšie tri-štyri čisté šance,“ potvrdil bývalý kouč Artmedie Petržalka, FC Nitra, Slovana Bratislava či spolu so Stanislavom Grigom aj hlavný tréner slovenskej reprezentácie dokonalý prehľad o menách hráčov súpera aj v tretej lige.
Proti lídrovi skóre 9:1
„Pre mňa však nebolo úvodné víťazstvo až takým prekvapením, bolo skôr iba vyústením toho, čomu sa venujeme v tréningovom procese.
V zimnej príprave sme podobným štýlom odohrali napríklad aj prvý polčas prípravného zápasu na umelej tráve FC Nitra, pokiaľ sme hrali v základnej zostave. V Nitre sme ten polčas vyhrali 2:1, no celý zápas nakoniec prehrali 2:3.
Spomínam to preto, že aj Nitra chce hrať podobným štýlom ako Trenčín a má v kádri tiež niekoľko bývalých prvoligistov.“
Veď snáď už v nasledujúcej sezóne si to tieto dve ambiciózne mužstvá rozdajú v tretej lige, pretože v nej to vyzerá túto jar na ťažkú postupovú rovnicu o viacerých neznámych, hoci trenčianska rezerva je stále prvá.
„Ja nechcem hrať nejaký alibistický futbal, ale ofenzívny a založený na poriadnej fyzickej pripravenosti. Výsledok z Trenčína v žiadnom prípade nepreceňujeme, situáciu v kabíne si ustrážim, no úprimne priznám, že keď dáte lídrovi, ktorý inkasoval doteraz celkovo 22-krát, v oboch zápasoch spolu deväť gólov pri skóre 9:1, tak to o niečom svedčí a priznávam, že aj teší.“
Galanta pod Hippom za niečo vyše roka výkonnostne naozaj povyrástla. To je fakt, ktorý podoprie napríklad aj zápas 4. kola Slovnaft Cupu Galanta – Komárno (2:3).
V jeho samom závere za stavu 2:2 totiž tréner nikéligistu Mikuláš Radványi už mal snáď aj premyslené, koho pošle ako prvého na prípadný penaltový rozstrel, no v 93. minúte strelil predsa len postupový gól jeho tímu Konžan Elvis Mashike.
Strelec Horák sa prebúdza
Doma nastúpili Trenčania aj s hráčmi z prvoligového širšieho kádra.
„To však neboli nejakí ucháni, boli tam hráči s nábehom do reprezentačnej 21-tky, napríklad gól na 2:1 nám dal Fedor Kasana, ktorý sa už gólovo zapísal aj v prvej lige, o to viac si ten výsledok cením,“ uviedol kouč, ktorého angažoval trápiaci sa Slovan Galanta vlani pred koncom jesene na 13. mieste 17-člennej tabuľky a ktorý si robí podrobnú analýzu najbližšieho súpera aj v tretej najvyššej súťaži.
Súboj prvého jarného kola sa pre klubový web dobre hodnotil aj dvojgólovému hrotovému útočníkovi Tomášovi Horákovi, ktorý bol aj najlepším strelcom mužstva v zimnej príprave.
„Hralo sa na výbornom ihrisku a od začiatku sme verili, že v Trenčíne môžeme uspieť. Samotný zápas nám veľmi chutil, hrali sme trpezlivo, kompaktne a okrem strelených gólov sme si vypracovali ešte niekoľko ďalších veľkých šancí na skórovanie, ktoré sa nám, žiaľ, už nepodarilo premeniť,“ zhrnul prebudený 27-ročný kanonier
Galanty, ktorý zaujal futbalové Slovensko pred štyrmi rokmi, keď skočil z tretej ligy rovno do prvoligového FC ViOn Zlaté Moravce, kde okúsil jednu sezónu profesionálny chlebík.
Body treba potvrdiť
„Tri body z Trenčína však budú mať svoju cenu, až keď ich túto sobotu potvrdíme doma proti béčku Komárna,“ upozorňuje Hipp.
Mimochodom, FC Slovan narazí v prvých štyroch jarných kolách zakaždým na B-tím. V 3. kole ide do Dunajskej Stredy a vo štvrtom príde rezerva Petržalky.
„Tieto stretnutia sú trošku nepredvídateľné v tom, že vždy záleží, ktorých hráčov súperovi uvoľní zo širšieho kádra tréner prvého mužstva.
Záleží na výkone, nie zmluve
Čo teda stojí za zlepšením Galanty, pýtame sa toho najpovolanejšieho.
„Napríklad práve v Trenčíne sa ukázalo, že nezáleží na tom, kto má akú profesionálnu zmluvu, ale na výkone v samotnom zápase. My máme v mužstve zdravé jadro, ktoré má svoju silu a nič nie je viac, ako keď správne funguje kolektív. Nie však v kabíne pri srandičkách, ale na ihrisku vtedy, keď sa láme zápasový chlieb.
Hráči už pochopili, aký futbal chcem hrať. Zdá sa, že idú za mnou a hoci je to len amatérska súťaž, stále odovzdávam futbalu, čo možno najviac.
Súpera si analyzujem, ako som to robieval napríklad aj v prvej lige, týždňový mikrocyklus volím vyslovene podľa najbližšieho súpera a hráči to vnímajú. Keď potom prídu aj výsledky, nie je nič krajšieho,“ pootvoril futbalové srdce trénerský tvrďas, ktorý pracoval nielen vedľa Vladimíra Weissa v najslávnejšej ére Petržalky, ale aj v chladnom stredoázijskom Kazachstane.
„Nie som naivný, že to pôjde takto stále, ale hráči sú teraz dobre nastavení. Napríklad v pohári proti prvoligovému Komárnu sme dokázali držať nádejný stav 2:2 vyše 90 minút.“
Skúseného kouča však mrzia tri domáce prehry, postupne so Sencom, Šaľou i Veľkými Ludincami. Ktorá najviac, zisťujeme.
„Všetky tri rovnako. Vieme kde nás tlačí topánka, ale s bubnom na zajace nepôjdem. Pre náš herný štýl nemáme doma terén, aký bol napríklad v Trenčíne, preto musíme byť túto sobotu mimoriadne ostražití.“
Zimné posily až v závere
Zimné posily Marcel Bilčík z druholigových Malženíc a Tomáš Kiss z rakúsjeho Ober-Grafendorfu nastúpili v Trenčíne až v závere.
„Vôbec nevtvrdím, že by sa naše zimné posily nevydarili, u mňa je každý hráč v prípravnom období na rovnakej štarovacej čiare, ale v majstrákoch hrajú aktuálne tí s najlepšou formou. Každopádne však som si istý, že obaja nám ešte pomôžu.
Určite nám významne pomôže po úplnom doliečení aj Denis Horník. Problém však máme stále s obsadením postu druhého brankára.
Varíme z toho, čo máme a šancu dostávajú už aj dorostenci Dávid Kelecsényi, Tamás Lanz a Lukáš Boltló. V Trenčíne odohral celý zápas 25-ročný odchovanec Filip Rajt, ktorý je verný stále iba svojmu materskému klubu.
Šancu dostal a skoro celý zápas odohral aj Adam Mihálik. Hodil som ich do vody aj proti futbalistom zo širšieho kádra mužstva Niké ligy a som rád, že sa chytili a tak mi pomútili hlavu.
Uvidíme, čo bude nasledovať, pretože ani súperi nespia a jar nebude vôbec ľahká. Celé stretnutie odohral aj 22-ročný Šimon Kováč, ktorý prišiel pred sezónou. Jednoducho, u mňa majú šancu všetci, ale majstrovský zápas hrajú tí s najlepšou fornou, ktorí sú ochotní pre mužstvo odviesť aj niečo navyše.
Nepríjemná Myjava s príjemnými ľuďmi
FC Slovan Galanta je suverénne najlepším tímom v tabuľke zápasov na ihriskách súperov s bilanciou 5 – 2 – 1 a skóre 19:11 pred Myjavou, pričom napríklad v Petržalke proti béčku triumfoval vysoko 5:0.
Z doterajších ôsmich stretnutí nezvíťazil iba v Prievidzi, kde vyšiel naprázdno a na Myjave i v Beluši si body podelil. Úvod odvetnej časti predznamenal tuhý boj o majstrovský titul.
Postupové ambície totiž už vôbec netají napríklad Prievidza Dávida Hancka, za ktorú nastúpil v sobotňajšom 16. kole doma proti Malackám aj uzdravený Juraj Kucka a víťazstvo 5:2 videla krásna návšteva - bezmála 1600 divákov.
„Pre mňa je Prievidza jedným z top favoritov na postup. Nielen tým diváckym záujmom, ale aj históriou, prostredím štadióna, ale hlavne tým, ako v klube pracujú.
To isté Myjava s parádnym štadiónom, ktorá už tiež vie, čo je to aj prvá liga. Proste, nepríjemný súper s príjemnými ľuďmi okolo.
Úprimne by som prial postup týmto dvom mestám, ale stále treba rátať s béčkom Trenčína a karty sa zamiešať pokúsime aj my. Lenže, medzi prvým a ôsmym v poradí je rozdiel iba sedem bodov a vyskočiť môžu aj ďalší súperi.
Na druhej strane, hrať druhú ligu na Slovensku je finančne pomerne náročné. Napriek všetkému, táto treťoligová jar bude mimoriadne náročná nielen v boji o postup, ale aj o záchranu.“
Zimné pohyby v kádri
V zime odišiel brankár Krisztián Németh do Veľkých Ludiniec, Máté Vass do Gabčíkova, Tomáš Takács do Serede, Patrik Müllner do českého Strání a Viktor Radványi ukončil kariéru.
Do kádra pribudli spomínaní Marcel Bilčík z druholigových Malženíc a Tomáš Kiss, ktorý sa vrátil z z rakúskeho Ober-Grafendorfu, no a po zranení členka sa do tréningového procesu vrátil skúsený 28-ročný stopér Denis Horník.
Jarný káder FC Slovan Galanta
Brankár: Maxim Amrich
Obrancovia: Kristián Mego, Denis Horník, Michal Cehula, Filip Rajt, Martin Mečiar, Ronald Kočík
Stredopoliari: Šimon Kováč, Alex Holub, Šimon Dibala, Roman Kollárik, Adam Mihálik, Dávid Kelecsényi, Tomáš Lancz, Tomáš Kiss
Útočníci: Marcel Bilčík, Dárius Rusko, Tomáš Horák, Martin Repa, Adebayo Yusuf