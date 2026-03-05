Košičania potvrdili skvelú fazónu a bavili seba aj divákov. Lichý: Hráme ako jeden tím

Takmer päťtisíc divákov v hľadisku Košickej futbalovej arény, ale aj hráči na ihrisku, by pred úvodným výkopom štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi Košicami a Dunajskou Stredou nečakali konečný výsledok 4:0.
A najmä tak jednoznačný priebeh zápasu. Košičania potvrdili fantastickú fazónu posledných týždňov a už deväť súťažných zápasov nenašli premožiteľa, pričom až v siedmich sa tešili z víťazstva.
„Myslím si, že od prvej minúty sme boli jednoznačne lepší. Takýto zápas sme určite nečakali, ale urobili sme si ho sami svojim poctivým výkonom a to je super.
Rozhodol rýchly tretí gól po prestávke. Definitívne nás to upokojilo a potom sme predvádzali krásny futbal a ľudia sa bavili,“ netajil veľkú spokojnosť autor prvého košického gólu Dávid Gallovič, ktorý v polovici prvého polčasu parádnou strelou vymietol roh súperovej bránky.
Keďže je skôr sviatočným strelcom, priznal, že bol možno aj najkrajší v kariére.
Ku Gallovičovi sa ešte v závere prvého polčasu pridal Karlo Miljanič. Po prestávke Košičania nedali Dunajskostredčanom ani pomyslieť na nejaký zvrat.
Už po ôsmich minútach po priamom kope Romana Čerepkaia zvyšoval hlavou na trojgólový rozdiel Leonardo Lukačevič a otvoril si strelecký účet v košickom drese.
Košická šou pokračovala za častého potlesku tribún, hostia chvíľami pri košickom bagu pôsobili zúfalo a definitívnu podobu výsledku dal štyri minúty pred záverečným hvizdom Vladimir Perišič.
Lichý má opäť radosť z futbalu
„Sme extrémne šťastní. Ani my sme nečakali taký výsledok, ale išli sme do toho na sto percent od prvej do poslednej minúty a to sa ukázalo.
Momentálne sa nám darí, hráme ako jeden tím a toto bol jednoznačný zápas,“ pridal svoje hodnotenie Filip Lichý a okomentoval aj fakt, že Košičania boli prvým mužstvom, ktoré v pohári strelilo Dunajskej Strede gól.
„Pripravovali sme sa na nich, mali sme video, poznali sme ich silné stránky, ale o tomto nepadla reč. Myslím si, že teraz sme im to tam pekne naložili, takže už to neplatí,“ dodal.
Po zimnom príchode zo Slovana na hosťovanie do Košíc sa odchovanec banskobystrického futbalu stal pevnou súčasťou základnej zostavy a ako hovorí, futbal ho znova začal baviť.
„Samozrejme, vždy to môže byť lepšie, ale opäť mám takú radosť a chuť do futbalu, za čo som extrémne šťastný. Kolektív aj tréneri ma prijali veľmi dobre, aj celé Košice ma uvítali priaznivo. Ja si vážim takúto podporu a robím všetko pre tím a tím mi to vracia,“ povedal.
Jedných oslavovali, druhých vyzliekali
Košičania si po zápase vychutnávali oslavy s fanúšikmi a potlesk pekne zaplneného štadióna. „My sme radí za každého fanúšika a verím, že budú chodiť stále viac a viac a že budeme predvádzať taký futbal ako dnes,“ verí Gallovič.
Skandovanie svojho mena si užíval aj brankár Matúš Kira, ktorý vychytal nulu, aj keď treba povedať, že mu to veľmi uľahčili aj hostia. Tí síce na jeho bránku poslali niekoľko lôpt, ale tie skôr ako nebezpečné strelypripomínali malé domov.
„Prežil som tu už niekoľko rokov, lepšie chvíle aj horšie chvíle, čiže nie je to úplne jednoduché. Na tom brankárskom poste to najviac stále vidno, každá chyba sa počíta za tú zlú. Prežil som ťažké obdobie, podržali ma a som rád, že aj fanúšikovia mi to takto oplatili,“ ďakoval Kira.
V opačnej situácii sa ocitli hráči Dunajskej Stredy. Tých početná skupina fanúšikov po zápase vyzývala k vyzlečeniu a odovzdaniu dresov. Tréner Branislav Fodrek sa tomu prizeral z lavičky, ale bližšie sa k pozápasovému dianiu pod kotlom hostí vyjadriť nechcel.
„Prišli sem viac než 400 km. Aj ich, ale aj nás strašne mrzí, že sme prehrali tento zápas. V druhom polčasu sme s tým chceli niečo urobiť, ale proste to nevyšlo.
Ten zápas už späť nevrátime. Niekedy sa vo futbale stáva taká vec, že sa pripravujete sa na 100%, ale potom z každého nejakého kopu dostaneš gól. Veľké sklamanie, strašne to bolí, ale nič sa s tým už nedá robiť,“ poznamenal kapitán Taras Kačaraba.
Tréner Fodrek: Boli sme prakticky bezzubí
„Tak je to sklamanie, samozrejme, ale Košice dnes boli lepším tímom. Výsledok hovorí sám za seba. Musíme sa poriadne na rozbore pozrieť na naše chyby, na to, čo sme urobili dobre a čo sme zle. Asi tam bude veľmi malo dobrých vecí.
Veľa sa stalo, ale nemôžeme plakať, musíme dať hlavu hore a pokračovať ďalej. Bola to vpre nás veľká lekcie, ale teraz nás už čaká ďalší zápas proti Podbrezovej,“ hodnotil Kačaraba trpkú prehru a koniec pohárových nádejí, ktoré pred zápasom umocňovalo aj to, že v Slovnaft Cupe už nefigurujú ani Slovan Bratislava ani Trnava.
Podľa trénera Branislava Fodreka rozhodlo najmä to, že jeho zverenci nedokázali nič ukázať v útočnej fáze. Výhovorkou podľa neho nemôže byť ani to, že v zostave chýbalo takmer tridsať gólov, keď na súpiske neboli Ammar Ramadan, Viktor Dukanovič a Damir Redzic.
„Samozrejme chýbali, ale nebudeme si z toho robiť alibi ani sa vyhovárať. Sú tu ďalší chalani, ktorí sú v kádri preto, že majú nejakú kvalitu. Dnes to neukázali, dokonca sme si nevypracovali ani jednu vyložene gólovú šancu.
Nedá sa 90 minút bez chybičky len poctivo brániť. A určite dnes najväčším problémom bolo to, že sme boli prakticky bezzubí,“ priznal Fodrek.
Dunajskostredčania opäť o rok predĺžili svoje pohárové prekliatie a čakanie na šancu vyhrať túto súťaž. Naposledy boli vo finále ešte v roku 1995, keď prehrali po penaltách s Interom Bratislava.
Bude dvojzápasové derby s Prešovom?
Košičania si naopak opäť o niečo priblížili šancu vylepšiť si náladu po nevydarenej prvej polovici sezóny pohárovým úspechom. Ich súper v semifinále bude určite Tatran, buď odveký rival z Prešova alebo ten z Liptovského Mikuláša.
„Derby s Prešovom na dva zápasy by bolo určite zaujímavejšie. Dáme do toho všetko, dúfam, že to zachránime v lige a v pohári pôjdeme, čo najďalej. Ideme s pokorou do každého zápasu a myslím si, že je to vidieť.
Teraz naozaj ťaháme za jeden povraz, sme skvelá partia. Aj tréneri a celý realizačný tím. Verím, že to takto pôjde aj naďalej a budeme vyhrávať,“ verí Gallovič.
Hovoriť dopredu o tom, či pôjdu za pohárovým víťazstvom nechce ani Lichý. Prioritou ostáva záchrana v lige.
„Dopredu by som nechcel hovoriť, niekde v našich ambíciách a cieľoch to finále určite je. Ale musíme sa sústrediť na každý najbližší zápas a do každého ísť s tým, že chceme bodovať a byť úspešný. A teraz to je v sobotu Trenčín.
Bude to opäť náročný zápas, ale hráme opäť doma. Verím že nás ľudia prídu podporiť a my samozrejme, urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní,“ dodal Lichý.