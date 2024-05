Trnava si podmanila posledný zápas. Doma s Podbrezovou rozlúštila pohárovú hádanku

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Zápas sa mi hodnotí ľahúčko. Chalani boli pod veľkým tlakom, napriek tomu hrali fantasticky, od prvej minúty boli výborní, podali výborný výkon, predviedli výborný futbal, zaslúžia si absolutórium. Mali sme šťastnú ruku so zostavou, aj systémom, v ktorom sme hrali. Štyri dni dozadu som sa zobudil s tým, že som cítil, že Ofori dnes rozhodne zápas a na druhý deň som sa ho pýtal, kde chce hrať, povedal som mu, že bude v základnej zostave a Erik Daniel pôjde na lavičku a že zápas rozhodne. A dnes reálne rozhodol prvými dvoma kľúčovými gólmi. Išli sme za výsledkom od začiatku, vytvárali sme si šance, dobre sme kombinovali, výborne bránili, je to zaslúžené víťazstvo a napokon tretie miesto. Škoda, že nie druhé, dúfal som, že sa to podarí, ale Európu sme zvládli.“

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: „Naše mentálne dno dnes našlo pivnicu. Dostali sme päť gólov, presne to sme si zaslúžili. Trnava bola hladnejšia, lepšia, rýchlejšia, futbalovejšia, agresívnejšia, preto zaslúžene vyhrala. Po minulom týždni som dúfal, že budeme hrať uvoľnene a pracovito, no som sklamaný. Za to nesiem vinu ja. Musíme si v klube vyhodnotiť polsezónu, najväčší problém nemám s tým, že sme nevyhrávali, ale že sme nemali vášeň a túžbu.“