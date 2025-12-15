Majte bohatého Ježiška ako disciplinárka SFZ (tréneroviny)

Slovan tento rok Konferenčnú ligu nevyhrá. Škendija ho doma porazila 2:0 a fanúšikov nepotešilo ani to, že po avizovanej debate trénera Weissa s majiteľom klubu sa znovu nič neudialo.
Veselo však bolo v týždni na disciplinárke. Tá napríklad vyhodnotila, že kričať po trénerovi súpera je horšie, ako sa z tribúny zapojiť do bitky medzi hráčmi.
DAC za nezvládnutú organizáciu zaplatí do kasičky SFZ 3 000 eur, Spartak 5 000. Zaujímavý konverzný kurz.
Rovnako ako Spartak, prispel na vianočné prémie aj Slovan a ako bonus si k tomu pribalí podmienku na 2 vonkajšie zápasy. Polovicu sumy odvedú na zväz Košice. Prešov to má za 500 a pán Antošík bude ľahší o tisícku. Niké liga pomáha.
Do zimnej pauzy vstupuje na čele Slovan, ktorý si to v poslednom kole vybojoval v priamom súboji so Žilinou. Prvé štyri mužstvá sú od seba na 5 bodov a najväčším vyzývateľom Slovana by mal byť DAC.
Veľké veci sa diali na dnes tabuľky. Košice za posledné 3 zápasy získali 7 bodov, teda presne toľko isto, koľko vo zvyšných 15 kolách a o bod predbehli Skalicu. Tej by mal s odlepením sa z posledného miesta pomôcť znovu aj Pavol Farkaš.
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:2
5 236 divákov
Žiadny Ofori, Yirajang, Sharani, ani Rahim Ibrahim. Chalani zmeškali nedeľný obed a na večer tak dostali od trénera voľno. Weiss v súboji o jesenného majstra stavil na staré známe kone, tentokrát bez tradičného hroťáka, pretože momentálne má k tejto pozícií najbližšie až športový riaditeľ. Kľúčom k úspechu sa stal nakoniec Marko Tolič.
Slovan vedel, že to posledné, čo potrebuje pred Vianocami, je nezimovať ako jesenný majster a znovu doma prehrať. Tomu zodpovedal aj jeho vstup do zápasu a kým sme našli Miša Faška, ozval sa po rohu Marko Tolič. Toho tieňovo bránil práve Mišo.
ŽIlina sa osmelila po góle, skúšala to nábehmi za obranu, ale Kašia si okrem movembra pod nosom postrážil aj žlto-zelené čmeliaky. Žilina sa za vyrovnaním tlačila až do konca polčasu, keď stratila loptu pri postrannej čiare a Tolič si z Kašu urobil kužel. 2:0.
Pri treťom góle Slovana hostia reklamovali, že Ignatenko dal dole Kopáska, ale Wimmer na nič nečakal a poslal loptu na Blackmanovu hlavu.
Žilina sa ale nevzdala a Roginič konečne dokázal predskočiť brániaceho hráča a trochu oživil zápas. Bajrič si musel pripadať ako v Disneylande.
Slovan mohol zápas zatvoriť, v tutovke bol Robo Mak, ale znovu dokázal, že on sa najradšej rozbehne z ľavého rohu vápna a obalí to tam, kde to aj tak všetci čakajú. Aj vďaka tomu bolo na Tehelnom poli veselo až do konca zápasu, v 88. minúte znížil Szantho.
FC Spartak Trnava - MFK SKalica 2:0
2 964 divákov
Jesenný kartový majster z Trnavy sa asi najviac teší z toho, že jeseň je už za nami. Spartak má toľko potrestaných hráčov, že mená z lavičky vyzerajú, ako keby ich zložil Andrej Danko po nočnej schôdzi parlamentu v Scrabble.
Na lavičke už sedel dokonca aj Taraduda, v základe hral Metsoko, ktorému stačili 4 odohrané zápasy na to, aby sa stal štvrtým najlepším strelcom Trnavy.
Asi neexistuje krajší súper na rozlúčku s jeseňou ako súčasná Skalica, ktorá sa v ofenzíve trápi a nezaostáva ani v defenzíve. Kto sa naopak netrápi je na pozícií wingbacka Martin Mikovič, ktorý už pomaly každý zápas otvorí tutovkou z pravej strany. Aj keď ju teda zahodí.
Slučka nad hosťami sa začala poriadne uzatvárať pred koncom polčasu, keď sa na ľavej strane ocitli obidvaja wingbeci. Škrbo posunul na Mikoviča a na konci jeho centra bol Khorkheli.
Dalo by sa povedať, že Skalici zápas prehral záver prvého polčasu. Jeden gól bol málo, po pravej strane utiekol Taiwoo a Metsoko už z metra pred prázdnou bránou vedel, čo s tou šancou.
V druhom polčase sa Skalica snažila využiť prítomnosť Erika Daniela, najväčšiu šancu ale Smejkalovi vychytal Žiga Frelih. Spartak si môže kolektívne búchať hlavu o nový klubový autobus za nevýrazný stred jesene.
FK Železiarne Podbrezová - FK DAC Dunajská Streda 0:1
511 divákov
Ak by sa do Extrémnych premien mohol prihlásiť futbalový klub, Podbrezová je najlepším adeptom. Jej jojo efekt, keď po výhre nasleduje strata bodov, by potešil Maroša Molnára s Mišom Páleníkom.
Po hodoch v Michalovciach prišiel síce pekný výkon doma proti DACu, za ktorý im môžeme udeliť 3 Sotákov z piatich, ale do tabuľky 0 bodov a aby to železiari neoľutovali, keď ich v poslednom kole základnej časti obehne o bod nejaký Ružomberok.
Čo komu spravil Michal Smolák, že ho v poslednom kole poslali pískať do Podbrezovej. Ale Katarína na blate, Vianoce na ľade.
Priznal to aj Braňo Fodrek, v sobotu v strede Slovenska nevyhral lepší, ale šťastnejší. Hosťom stačil jeden brejk, pri ktorom Sylla zasekol obranu a s jej pomocou dostal loptu za Juričku.
V druhom polčase hrali domáci zprava doľava, hostia vačšinou už ani nevychádzali z vlastnej polovice, tak povedzme že hrali z ľava. Ale šance, akú mal napríklad Galčík po krížnom pase Štefánika, by ten Ružomberok premenil.
Bod mohol domácim zachrániť v nadstavenom čase Šiler, ale nie všetko mu ide tak, ako provokácie protihráčov.
KFC Komárno - FC Košice 1:2
367 divákov
Košice do zápasu vstupovali s vedomím, že ak si zo Zlatých Moravciach odvezú okrem nesolených tekvicových jadierok aj tri body, nebudú sa im na vianočných trhoch všetci posmievať z toho, že sú poslední v Niké lige.
Zároveň veľmi dobre vedeli o takzvanej Radványiho pasci, ktorá zo strany Komárna hrozí v nadstavenom čase z penalty.
Ukazuje sa, že mať v mužstve brankára, ktorý okrem ľahšej chrípky chytí aj gólovú šancu, zvyšuje mužstvu šancu na úspech. Dabrowski ním bezpochyby je. Svoje by o tom vedel v 13. minúte po voleji hovoriť Šmehýl.
Sviatok Sedembolestnej panny Márie ešte v kalendári svieti, pri zákroku Száraza po rohu Čerepkaia ju možno povýšia na osembolestnú. Brankár domácich sa rozhodol loptu boxovať, ale len do vlastnej siete.
Svoju chybu stihol napraviť ešte do polčasu, keď zachraňoval pred Rehušom. Komárnu však vyšiel úvod druhého polčasu. Dabrowski síce vyrazil Mashikeho bombu, ale len priamo do nohy Tamása. KFC bolo vo zvyšku zápasu lepšie, ale Košiciam stačilo raz trafiť jeho bránku a bolo 1:2. Loptu potiahol Čerepkai, dal to pod seba na Soviča a ten pobalil všetky tri body.
FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce 0:1
6 007 divákov
Na góly bohaté kolo pokračovalo bitkou o východné Slovensko, v ktorej Michalovce potvrdili svoju dominantnú pozíciu a vrátili Prešovu domácu prehru.
Tomu prvý polčas veľmi nevyšiel a pri druhej tutovke hostí svojich spoluhráčov Pavol Bajza sfúkol ako Kaliňák novinárov na tlačovke. Lietal hlavne Hugo Ahl, švédsky odborník na východoslovenské kluby.
Bielo-zelení zachytili aspoň úvod do druhého polčasu, v prvej šanci Sagna pálil vedľa, v druhej zakopol sám o seba a aj keď idú tie sviatky a pískal Mišo Očenáš, penaltu si nevymodlil.
Michalovce boli istejšie na lopte a kombinačnejšie. V 80. minúte v sebe Cottrell objavil Messiho, preštrikoval sa cez obranu Prešova, ale z nulového uhla už to bolo aj naňho príliš.
Už o minútu si to vynahradil a posadil loptu na hlavu lietajúceho Ahla. A dal to na Blackmana s Ramadanom, keď skórujú proti svojmu bývalému klubu. Sagna sa napokon penalty dočkal, v nadstavenom čase bol v šestnástke ťahaný za dres. Ale Martin Regáli poslal loptu do žrde.
MFK Ružomberok - AS Trenčín 0:0
543 divákov
Kolo vyvrcholilo v sobotu v Ružomberku, kam vycestoval Trenčín s jednoznačným zámerom neprehrať.
Vydolovaný bod nakoniec pre hostí znamená 2 body na siedmu priečku a 5 bodový vankúšik na Skalicu. Čo pri jej forme jedného získaného bodu na mesiac znamená pokoj až do Veľkej noci.
Smetanovej partičke, ktorá v minulom týždni rabovala proti Slovanu a Žiline, už zlatý hetrik nevyšiel. Vadiť im to nemusí, keďže ešte nedávno sa krčili dole pri Skalici.
Ružomberku vyšiel vstup do zápasu, ale ani Tučný, ani Selecký z výbornej šance nenašli proti sebe stáť Macíka. Trenčín na druhej strane, to skúšal skôr individuálne bombami spoza šestnástky.
V druhom polčase išiel za tromi bodmi viac Ružomberok, 10 minút pred koncom pre to robil všetko možné Bačík, ale VAR odpískanú penaltu zrušil.
