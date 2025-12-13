ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (18. kolo)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 18. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 18. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
13.12.2025 o 15:30
18. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30. Dnes si rozoberieme na drobné zápas slovenskej Nike ligy medzi FK Železiarne Podbrezová a DAC 1904 Dunajská Streda.
FC Železiarne Podbrezová
Železiari prežívajú zatiaľ veľmi slušnú sezónu. Aktuálne sa nachádzajú na 5. pozícii so ziskom 24 bodov a pozitívnym skóre 28:27. Domáci futbalisti odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Michaloviec. Po výbornom výkone dokázali zvíťaziť jasne 4:0. Dva krát sa strelecky presadil Roland Galčík a po jednom góle pridali Kevor Palumets a Radek Šiler.
DAC 1904 Dunajská Streda
Zverenci Branislava Fodreka vyhrali tri ligové zápasy po sebe. V Trenčíne triumfovali po jasnej výhre 3:0. Následne doma zdolali rovnakým výsledkom aj Michalovce. V poslednom kole v parádnom zápase dokázali zdolať aj rozbehnutú Trnavu. Po výbornom výkone zvíťazili 3:1. DAC aktruálne patrí 2. pozícia so ziskom 35 a pozitívnym skóre 33:13. Domáci strácajú na vedúci Slovan len jeden bod.
FC Železiarne Podbrezová
Železiari prežívajú zatiaľ veľmi slušnú sezónu. Aktuálne sa nachádzajú na 5. pozícii so ziskom 24 bodov a pozitívnym skóre 28:27. Domáci futbalisti odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Michaloviec. Po výbornom výkone dokázali zvíťaziť jasne 4:0. Dva krát sa strelecky presadil Roland Galčík a po jednom góle pridali Kevor Palumets a Radek Šiler.
DAC 1904 Dunajská Streda
Zverenci Branislava Fodreka vyhrali tri ligové zápasy po sebe. V Trenčíne triumfovali po jasnej výhre 3:0. Následne doma zdolali rovnakým výsledkom aj Michalovce. V poslednom kole v parádnom zápase dokázali zdolať aj rozbehnutú Trnavu. Po výbornom výkone zvíťazili 3:1. DAC aktruálne patrí 2. pozícia so ziskom 35 a pozitívnym skóre 33:13. Domáci strácajú na vedúci Slovan len jeden bod.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
17
10
5
2
33:13
35
V
V
R
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
17
10
2
5
32:18
32
P
V
V
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
17
5
2
10
14:31
17
R
P
P
V
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body