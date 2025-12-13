ONLINE: FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (18. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 18. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 18. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
13.12.2025 o 18:00
18. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
V 18. kole Niké ligy hostí Tatran Prešov Zemplín Michalovce. Stretnutie sa začína o 18:00.
Prešov sa nachádza na 7. mieste, na konte má 20 bodov. Práve na šieste Michalovce stráca dva body, pred ôsmym Ružomberkom má jednobodový náskok. Prešovčania získali v uplynulých piatich dueloch osem bodov za dve výhry a dve remízy, jedenkrát prehrali. V minulom kole remizovali na ihrisku Trenčína 0:0.
Michalovciam patrí 6. priečka so ziskom 22 bodov. Na piatu Podbrezovú strácajú dva body. V posledných piatich zápasoch získali Michalovčania štyri body. Jedenkrát vyhrali, raz remizovali a trikrát prehrali. V minulom kole podľahli na domácom trávniku Podbrezovej 0:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
17
10
5
2
33:13
35
V
V
R
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
17
10
2
5
32:18
32
P
V
V
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
17
7
3
7
28:27
24
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
17
5
4
8
20:26
19
V
V
R
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
17
5
2
10
14:31
17
R
P
P
V
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
17
2
7
8
15:25
13
R
P
P
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body