ONLINE: KFC Komárno - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (18. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a FC Košice dnes hrajú zápas 18. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 18. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
14.12.2025 o 15:30
18. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Rozhodca: Gemzický – Hrmo, Čajka.
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 18. kola Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Košice.
Komárno má pomerne kolísavú formu a po zisku 5 bodov v predošlých 5 kolách im v tabuľke patrí pred posledným jesenným kolom 9. miesto so ziskom 19 bodov.
Košice naďalej okupujú posledné miesto tabuľky, ale ich výkony pod Petrom Černákom idú radikálne hore a po remíze v Ružomberku dokázali v minulom kole poraziť lídra Slovan Bratislava jednoznačne 2:0 a cez týždeň aj postúpiť cez Ružomberok do štvrťfinále Slovnaft Cupu. Na predposlednú Skalicu strácajú 2 body.
V jedinom vzájomnom zápase v sezóne zvíťazilo Komárno, keď v Košiciach otočilo zápas z 0:2 na 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
10
AS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
MFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body