ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (18. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 18. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 18. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
14.12.2025 o 18:00
18. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
V poslednom jesennom 18. kole Niké ligy nás čaká šláger medzi Slovanom Bratislava a MŠK Žilina. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Slovan sa aktuálne nachádza na 2. mieste s počtom bodov 36. Ak chce prezimovať na prvej priečke, musí dnes zvíťaziť. Vedúca Dunajská Streda má totiž na konte o dva body viac. Belasí v dvoch posledných kolách nestačili na svojich súperov, Ružomberku podľahli 1:2 a Košiciam 0:2.
Žilina figuruje na 4. priečke, doposiaľ nazbierala 34 bodov. V prípade dnešnej výhry by zimovala na 2. priečke, ak remizuje, bude tretia. Žilinčania v dvoch uplynulých zápasoch prehrali, s Podbrezovou 0:2, s Ružomberkom 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
10
AS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
MFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body