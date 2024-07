Ženská reprezentácia je blízko baráže na EURO. Poďte do Nitry, pozýva tréner

Očakávam, že to bude úplne iný zápas. V Škótsku sme sa ukázali v dobrom svetle, ale teraz to bude iné.

Kvalita bude na strane Škótska, no my sa pokúsime prekvapiť.

Bude to veľmi náročný zápas. Keďže Škótky hrajú posledné stretnutie so Srbskom, ktoré má rovnaký počet bodov, budú na Slovensku chcieť získať všetky tri body.

Teplo bude hráčkam na oboch stranách. My trénujeme vo vysokých teplotách dlhšie, ale viac ukáže až zápas. Kto bude na to lepšie reagovať.

Potrebujeme mať kvalitu na lopte, aby sme nemuseli toľko behať. Pokiaľ to tak nebude, musíme byť koncentrovaní v defenzíve. To je recept na úspech.

Ak by ste súboj so Škótskom výsledkovo nezvládli, stále máte všetko vo vlastných rukách. Na záver vás čaká zápas s posledným Izraelom, ktorý zatiaľ nezískal ani bod.

Bude to takisto veľmi dôležitý súboj. Doma sme ho zvládli, ale v posledných súbojoch Izrael ukázal dobrú hru. Nemá čo stratiť, preto sa nebojí hrať do ofenzívy.

Proti nám bude stáť motivovaný súper, ktorý bude mať ochotu nás zdolať. My však spravíme všetko preto, aby sme mu to nedovolili.

Ženský národný tím nikdy na veľkom podujatí nehral. Je to pre vás veľká motivácia, dosiahnuť historický míľnik?

Taký je náš cieľ. Ideme však postupne, od zápasu k zápasu.

Ak by sa nám podarilo postúpiť do baráže, v play off nás v októbri čaká ďalší tím z našej výkonnostnej skupiny B.

Keď by sa nám podarilo súpera zdolať, v novembri narazíme na niekoho z A alebo C skupiny. Sme realisti a vieme, že to bude niekto z áčka…

Ak by sme aj tento súboj zvládli, ideme na EURO do Švajčiarska. Znie to výborne, ale je to ešte dlhá cesta.