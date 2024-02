Ženský futbal na Slovensku? Potrebujeme záujem v spoločnosti, tvrdí tréner reprezentácie

Víťazstvo a záchrana je naša povinnosť. Ligu národov sme si skomplikovali, no teraz musíme potvrdiť, že do béčka právom patríme. Nič iné ako víťazstvo si nepripúšťame.

Ak mám byť úprimný, reprezentáciu vediem tak, aby som ju dostal do áčka, nie do céčka…

V skupine ste raz zdolali Chorvátky aj Rumunky, remizovali ste so silnými Fínkami, no bolo z toho iba tretie miesto. Dalo sa vyťažiť viac?

O týždeň neskôr, 5. marca, je na programe žreb kvalifikácia na ME 2025. Ovplyvnia výsledky zápasov proti Lotyšsku zaradenie do košov?

Pri reprezentačnom tíme ste osem rokov, šesť v pozícii hlavného trénera. Ako vidíte progres družstva? Kde sa posunulo?

Tím sa vo veľkej miere obmenil. Zostali v ňom stálice ako Korenčiová, Škorvánková, Bartovičová či Fischerová, ktoré doplnili mladé, perspektívne dievčatá.

Došlo k výraznej obmene kádra, preto ma teší, že všetky nové hráčky zapadli. A sú konkurencieschopné.

Teraz nám zostáva byť len trpezliví, poctivo pracovať a veriť, že sa dotiahneme na najlepších. Potenciál na to máme.

Slovenský ženský výber nikdy neštartoval na veľkom turnaji. Je to v blízkej budúcnosti reálne?

Toto je to, čo ženský futbal na Slovensku potrebuje. Roky sa sám seba pýtam, ak by sa to podarilo, koľko by prišlo ľudí. Je to pre nás veľká výzva. Pracovať a bojovať. Aby sme sa dozvedeli odpoveď.

Aktuálne potrebujeme vyšší záujem o ženský futbal v spoločnosti. Je to pre nás nesmierne dôležité. Aby dievčatá cítili podporu a boli motivované hrať futbal. Aby vedeli, že to má zmysel.

Vo vyspelých futbalových krajinách to už dávno funguje. No u nás sa rodičia boja dať dievčatá na futbal. To sa musí zmeniť. Ženský futbal nemôže byť vnímaný ako strašiak.