Šéfa dostal na kolená, komentátor žasol. Famózny a tichý Slovák spasil Atlético

Po góle Dávida Hancka sa tréner Diego Simeone najprv zaklonil, potom sklonil hlavu, zažmúril oči a so zaťatými päsťami padol na kolená. Hlboko si vydýchol. Presne vedel, čo tento moment znamená.
„Nádherný center a ešte lepšia hlavička od Hancka. Mimoriadne náročnú situáciu zvládol slovenský reprezentant dokonale,“ opisoval komentátor Nova Sport.
Hancko bol opäť oporou. V defenzíve aj v ofenzíve. V odvete na pôde Tottenham Hotspur síce Atlético Madrid prehralo 2:3, no vďaka domácemu víťazstvu 5:2 si zabezpečilo postup do štvrťfinále Liga majstrov.
Slovenský stopér odohral celý zápas a patril k najlepším na ihrisku. Podľa Sofascore dostal najvyššiu známku zo všetkých defenzívnych hráčov Atlética – 7,3, pričom jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 87 percent.
Gól ukončil nádeje domácich
„Tichý líder, fantastická posila napriek tomu, že nerobí veľký rozruch. Nemal vedľa seba Pubilla (zranil sa, pozn. red.), svojho obvyklého partnera, no opäť predviedol veľmi kvalitný výkon. Jeho gól ukončil nádeje domácich – výborná hlavička na prvej žrdi."
"Dobre vystupoval z pozície, dominoval vo vzdušných súbojoch a zbytočne neodkopával loptu. Bol rýchly pri blokovaní striel. Tottenham smeroval väčšinu útokov po pravom krídle, čím vytváral väčší tlak na Nahuela a Le Normanda, ktorí boli pod neustálym tlakom,“ opisoval jeho výkon Sergio Picos z denníka AS.
Obrana Atlética ako celok neoslnila. Ruggeri a Molina dostali štvorku, stopér Robin Le Normand päťku. Najvyššie hodnotenie si podľa denníka Marca jednoznačne vyslúžil Hancko – známku 7.
Výborný zákrok v závere
„Slovák má plné ruky práce. Angličania tlačili a posielali do šestnástky množstvo centrov. Viackrát sa pokúsil zapojiť do útoku, no s loptou nepôsobil tak isto. V defenzíve je spoľahlivý, no v ofenzíve predstavuje pri štandardkách neustálu hrozbu."
"Štandardná situácia ho doslova oživila a dodala Atléticu energiu. Na prvej žrdi si nabehol na center a skvelou hlavičkou vyrovnal. V závere zápasu predviedol výborný obranný zákrok, keď zblokoval strelu, ktorá mohla znamenať štvrtý gól,“ hodnotil Carlos Fernández z denníka Marca.
Tottenham Hotspur - Atlético Madrid 3:2 (1:0)
Góly: 30. Kolo Muani, 52. a 90. Simons (druhý z 11 m)- 47. Alvarez, 75. Hancko
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a dal gól/
/prvý zápas: 2:5, postúpilo Atletico/
Walter Zimmermann z Mundo Deportivo vystihol jeho výkon jedným slovom: „Vynikajúci.“
„Strelil gól na 2:2, ktorý spečatil postup do štvrťfinále, no v defenzíve odohral naozaj skvelý zápas. Po celý čas pôsobil veľmi isto a spoľahlivo.“
Som tam, kde chcem byť
Atlético postup vybojovalo v náročnom zápase. Tottenham bol iný než v prvom stretnutí, lepší, nebezpečnejší. Zverenci Simeoneho miestami trpeli, no zvládli to. A presne o to išlo. Madridský klub je medzi ôsmimi najlepšími tímami Európy – a keď sa „rojiblancos“ dostanú takto ďaleko, treba s nimi počítať.
Po zápase to potvrdil aj Simeone:
„Sú chvíle, keď netreba nič hovoriť, čísla hovoria samy za seba. Som tam, kde chcem byť – na mieste, na ktorom sme tvrdo pracovali, aby sme sa naň dostali. Je za tým veľa ľudí, vďaka ktorým tím dokáže súťažiť na takejto úrovni. Dúfam, že nám osud a Boh dajú možnosť dostať sa čo najďalej.“
„Remíza bola to, čo sme si zaslúžili. Som veľmi spokojný s Cardosom, dlhodobo tvrdo pracuje a odohral zápas na vysokej úrovni. Rovnako Julián, Hancko, Robin, Musso, Griezmann," pokračoval Simeone.
Jeho tím vo štvrťfinále vyzve Barcelonu.
Moment na radosť
„Áno, je to moment na radosť – pre klub, pre tím, aj pre našich fanúšikov, ktorí si užijú tento postup do štvrťfinále. Keď sa dostanete sem, cesta je vždy náročná, rovnako ako v minulosti, keď sme sa dostali až do finále. Budeme musieť súťažiť rovnakým spôsobom. Bude to ťažké, pretože narazíme na tím, ktorý útočí najlepšie v Európe, ale budeme mať vieru a chuť bojovať," dodal Simeone.
„Zápas proti Tottenhamu priniesol viacero dôležitých momentov smerom do budúcnosti: skvelý výkon Mussu, spoľahlivosť Hancka, ktorý sa navyše strelecky presadil, a predovšetkým znovuzrodenie Juliána Álvareza,“ dodal denník Mundo Deportivo.
A práve Julián Álvarez bol pri kľúčovom momente. Pred rohovým kopom niečo naznačil, zdvihol ľavú ruku. Hancko si nabehol na prvú žrď – a udrel.
„V 75. minúte tak vyrovnal na 2:2 a prakticky rozhodol o postupe. Po tomto góle Tottenham rezignoval a začal myslieť na Premier League,“ napísal Mundo Deportivo.
Iba on a Hamšík
Pre Hancka to bol ďalší mimoriadne dôležitý zásah. V sezóne skóroval trikrát – a zakaždým v kľúčovej chvíli. Premiérovo proti PSV Eindhoven, keď rozhodol o prvom európskom víťazstve Atlética na ihrisku súpera (1:2). Druhý gól pridal proti Real Betis vo štvrťfinále Copa del Rey, čím odštartoval exhibíciu 0:5.
Tentoraz bol jeho zásah ešte cennejší.
Bol to jeho štvrtý gól v Lige majstrov – dva predchádzajúce strelil ešte ako hráč Feyenoordu. Zároveň sa stal iba druhým Slovákom v dejinách, ktorý skóroval v play-off tejto súťaže.
Tým prvým bol Marek Hamšík. V sezóne 2011/2012 skóroval v osemfinále v drese SSC Neapol proti Chelsea FC pri víťazstve 3:1.
Štvrťfinále Ligy majstrov si doteraz zahrali iba traja Slováci – Karol Praženica (1992, Hajduk Split), Martin Škrtel (2009, Liverpool FC) a Stanislav Lobotka (2023, SSC Neapol).
Teraz k nim mieri ďalšie meno.
Dávid Hancko. Tichý líder, ktorý robí veľké veci v najväčších zápasoch.