VIDEO: Liverpool si v odvete vychutnal Galatasaray, Hancko dal gól a napriek prehre oslavuje

Fotogaléria (47)
Hráč Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. mar 2026 o 22:57
ShareTweet0

Najdominantnejšie výkony v osemfinále predviedol Bayern Mníchov.

Futbalisti Atlética Madrid, Bayernu Mníchov, FC Liverpool a FC Barcelona skompletizovali v stredu zoznam štvrťfinalistov Ligy majstrov.

Atléticu stačila aj tesná prehra 2:3 na ihrisku Tottenhamu, k postupu gólom v 75. minúte prispel slovenský obranca Dávid Hancko.

Jeho tím vyhral prvý duel doma 5:2 a v boji o semifinále ho čaká FC Barcelona.

VIDEO: Gól Dávida Hancka

Liverpool dokázal doma proti Galatasarayu zlikvidovať jednogólové manko z prvého stretnutia a ide ďalej po jednoznačnom výsledku 4:0.

Jeho ďalším súperom bude obhajca trofeje Paríž Saint-Germain.

VIDEO: Gól Szoboszlaia

Bayern hladkým domácim víťazstvom nad Atalantou 4:1 potvrdil jasný triumf 6:1 spred týždňa a vo štvrťfinále sa stretne v šlágri s Realom Madrid.

Barcelona deklasovala v domácej odvete Newcastle 7:2, v prvom dueli sa predtým zrodila remíza 1:1.

Hancko pochoval nádej Tottenhamu

Atlético s Hanckom na stopérskom poste sa muselo v odvete zaobísť bez zraneného brankára Oblaka, v zostave ho nahradil Argentínčan Musso.

Ten proti húževnato bojujúcim domácim musel ťahať loptu zo siete po polhodine hry, keď sa hlavou presadil v šestnástke úplne voľný Kolo Muani po centri Tela z pravej strany.

O päť minút neskôr mohlo byť pre hostí ešte horšie, ale Musso dokázal zneškodniť krížnu strelu v podaní Tela.

Spurs mali v polčase tesný náskok a v druhom ich snahu o zmazanie výraznej straty z prvého stretnutia pribrzdil Alvarez, ktorý parádnou strelou zvnútra šestnástky vyrovnal na 1:1.

O chvíľu neskôr síce Simons vrátil domácim vedenie, ale na zvrat v dvojzápase už Tottenham nedosiahol.

O nádej ho definitívne pripravil štvrťhodinu pred koncom Hancko, ktorý si nabehol na rohový kop Alvareza z ľavej strany a prudkou hlavičkou k bližšej žrdi dal na 2:2.

Dosiahol tak svoj celkovo štvrtý gól v Lige majstrov (dva za Feyenoord, dva za Atlético). Simons potom z penalty v 90. minúte zariadil pre Tottenham aspoň tesné víťazstvo.

Dávid Hancko oslavuje gól proti Tottenhamu. (Autor: TASR/AP)

Salah zahodil penaltu, no neskôr skóroval

Už po prvom polčase mohol Liverpool skóre dvojzápasu s tureckým šampiónom otočiť, pretože Szoboszlai v 25. minúte jednogólovú stratu zmazal gólom po signáli z rohového kopu a po faule na maďarského reprezentanta mali domáci v nadstavení prvého polčasu k dispozícii pokutový kop.

Ten však Salah „zahodil“ nevydareným pokusom do stredu bránky, brankár Cakir stihol loptu v páde nohou zastaviť.

Egyptský útočník potom o chvíľu neskôr zlyhal aj v ďalšej príležitosti. Liverpool si všetko vynahradil po zmene strán, keď skórovali postupne Ekitike, Gravenberch i Salah a zariadili postup úradujúceho anglického majstra.

Bayern bol v osemfinále dominantný

Bayern v bránke s mladíkom Urbigom natiahol šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach na 10 zápasov, keď mal aj v odvete s Atalantou herne jasne navrch.

Gólovo to najprv potvrdil Kane v 25. minúte z opakovanej penalty, keďže brankár Sportiello síce jeho prvý pokus zneškodnil, ale pomohol si predčasným pohybom dopredu. Opravu už anglický kanonier zvládol na jednotku.

V druhom polčase si Kane pripísal svoj druhý zásah, pridali sa k nemu Karl aj Diaz a Atalanta sa po prehre 1:4 a celkovo 2:10 v dvojzápase so súťažou sa lúči ako posledný zástupca Serie A.

VIDEO: Zostrih zápasu Bayern Mníchov - Atalanta

Už v utorok si prienik medzi elitnú osmičku v Lige majstrov zabezpečili Real Madrid, Paríž St. Germain, FC Arsenal a Sporting Lisabon. Štvrťfinále je na programe 7./8. a 14./15. apríla.

Liga majstrov - odvety osemfinále:

Tottenham Hotspur - Atlético Madrid 3:2 (1:0)

Góly: 30. Kolo Muani, 52. a 90. Simons (druhý z 11 m)- 47. Alvarez, 75. Hancko

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a dal gól/

/prvý zápas: 2:5, postúpilo Atletico/

Fotogaléria zo zápasu Tottenham Hotspur - Atlético Madrid (Liga majstrov - odveta osemfinále)
23 fotografií
Dávid Hancko oslavuje gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Atlético Madrid v Londýne 18. marca 2026.Hráč Atlético Madrid Julian Alvarez(vpredu) v súboji počas odvety osemfinále Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Atlético Madrid v Londýne 18. marca 2026.Hráč Tottenhamu Archie Gray(vľavo) kontroluje loptu počas odvety osemfinále Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Atlético Madrid v Londýne 18. marca 2026.Hráč Atlético Madrid Julian Alvarez(uprostred) oslavuje so spoluhráčom Marcosom Llorentem po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Atlético Madrid v Londýne 18. marca 2026.Hráč Atlético Madrid Julian Alvarez(uprostred) oslavuje so spoluhráčom Marcosom Llorentem po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Atlético Madrid v Londýne 18. marca 2026.Hráč Tottenhamu Radu Dragusin(vľavo) strieľa v súboji s Julianom Alvarezom z Atlético počas odvety osemfinále Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Atlético Madrid v Londýne 18. marca 2026.Atletico Madrid's Giuliano Simeone, second from left, celebrates afterJulian Alvarez, third from left, scored his side's first goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Julian Alvarez celebrares after scoring his side's first goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Julian Alvarez, centre, celebrates with Atletico Madrid's Marcos Llorente after scoring his side's first goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Julian Alvarez, second from left, scores his side's first goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXTottenham's Mathys Tel shoots the ball during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone, left, reacts during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Juan Musso, right, makes a save of a shoot by Tottenham's Mathys Tel during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Juan Musso, right, makes a save of a shoot by Tottenham's Mathys Tel during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXTottenham's goalkeeper Guglielmo Vicario clears the ball during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXTottenham's Archie Gray, centre, challenges for the ball during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXTottenham's Randal Kolo Muani, centre, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Matteo Ruggeri, right, and Tottenham's Pedro Porro challenge for the ball during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEXTottenham's Randal Kolo Muani, right, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between Tottenham and Atletico Madrid in London, England, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) - XCHAMPIONSLEAGUEX

Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo 4:1 (1:0)

Góly: 25. a 54. Kane (prvý z 11 m), 56. Karl, 70. Diaz - 86. Samardžič

/prvý zápas: 6:1, postúpil Bayern/

FC Liverpool - Galatasaray Istanbul 4:0 (1:0)

Góly: 25. Szoboszlai, 52. Ekitike, 53. Gravenberch, 62. Salah

/prvý zápas: 0:1, postúpil Liverpool/

FC Barcelona - Newcastle United 7:2 (3:2)

Góly: 6. a 72. Raphinha, 56. a 61. Lewandowski, 18. Bernal, 45.+7 Yamal (z 11 m), 51. Fermin - 15. a 28. Elanga

/prvý zápas: 1:1, do štvrťfinále postúpila Barcelona/

Fotogaléria zo zápasu FC Barcelona - Newcastle United (Liga majstrov - odveta osemfinále)
JB 34 Barcelona - Hráč Newcastle Malick Thiaw(vpravo) bojuje o loptu s Robertom Lewandowským z Barcelony počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
JB 38 Barcelona - Hráč Barcelony Raphinha (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Lamineom Yamalom po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
JB 37 Barcelona - Hráč Barcelony Raphinha (vľavo) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
JB 36 Barcelona - Hráč Barcelony Raphinha oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov FC Barcelona - Newcastle United v Barcelone 18. marca 2026.
24 fotografií
Barcelona's Fermin Lopez celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Ronald Araujo makes a shot during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal, left, and Newcastle's Lewis Hall fight for the ball during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Fermin Lopez scores his side's fourth goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal scores a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring a penalty, his side's third goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Newcastle's Sandro Tonali, left, and Kieran Trippier, right, stop Barcelona's Fermin Lopez during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Newcastle's Sandro Tonali, left, and Kieran Trippier, right, defend against Barcelona's Fermin Lopez during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal reacts during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Newcastle's Dan Burn, bottom, stops Barcelona's Robert Lewandowski during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Lamine Yamal reacts during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Fermin Lopez reacts during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Marc Bernal, center, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)Barcelona's Marc Bernal celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League round of 16, second leg soccer match between FC Barcelona and Newcastle United FC in Barcelona, Spain, Wednesday, March 18, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    st 22:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Liverpool si v odvete vychutnal Galatasaray, Hancko dal gól a napriek prehre oslavuje