Prešov opäť získa akadémiu. Postúpil v predstihu, tréner útočí na unikát

Po sezóne 2018/19 sa z nej Prešovčania porúčali z administratívnych dôvodov, keďže áčko vypadlo do tretej ligy, čo vtedajšie pravidlá neumožňovali.

PREŠOV. Futbalisti Tatrana Prešov postúpili do najvyššej súťaže. Pre A-tím to zatiaľ neplatí, hoci čoskoro môže, pre dorastencov už áno.

Po strate akadémie prišli o veľké množstvo talentovaných hráčov, ktorí sa rozpŕchli do iných klubov. Tie časy sú ale, zdá sa, preč.

„Beriem to ako niečo výnimočné. Hlavné je to, že klub bude mať akadémiu. O tom, že sa to podarí v predstihu a s takým náskokom, nikto ani nesníval,“ hovorí asistent trénera prešovskej devätnástky Róbert Petruš.

„Som veľmi rád, že až na jednu remízu, kráčame súťažou bez zakopnutia. Družstvo si zaslúži absolutórium,“ tvrdí.

Jedna vec je postup, druhá účinkovanie v najvyššej súťaži. Na dorasteneckej úrovni je to azda ešte markantnejšie. V Prešove si to dobre uvedomujú.