Arsenal stále dominuje, Slavia sa prepadla na dno. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Futbalisti Arsenalu sú po siedmich kolách jediným stopercentným tímom v súťaži, keď nazbierali dokopy 21 bodov.
V šlágri s Interom Miláno si poradili výsledkom 3:1. Za kanoniermi nasleduje jediný tím s 18-timi bodmi - Bayern Mníchov.
Na tretie miesto poskočil španielsky Real Madrid, ktorý má spolu s Liverpoolom 15 bodov.
Na piatom mieste je nečakane Tottenham, ktorý si v poslednom zápase poradil s Dortmundom.
Naopak, po prehre s Barcelonou sa na dno tabuľky prepadli hráči Slavie Praha, ktorí majú na konte tri body. Pred posledným zápasom sú na 34. mieste.
Pozrite si tabuľku ligovej fázy Ligy majstrov po 7. hracom kole.