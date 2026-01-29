Olympique Lyon neprekonala ani Aston Villa. Pozrite si záverečnú tabuľku Európskej ligy

Futbalisti Olympique Lyon sa stali víťazmi ligovej fázy Európskej ligy. Po ôsmich kolách nazbierali 21 bodov. Jedinú prehru zaznamenali proti španielskemu Real Betis.
Druhú priečku s rovnakým počtom bodov obsadila Aston Villa, ktorá však doplatila na horšie skóre.
Oba kluby doplnia v najlepšej osmičke dánsky Midtjylland, španielsky Real Betis, portugalské FC Porto a Braga či nemecký Freiburg a taliansky AS Rím.
Český zástupca v súťaži Viktoria Plzeň zostala po ligovej fáze nezdolaná a obsadila konenčú 14. priečku.
Postúpiť medzi TOP 24 taktiež dokázalo Fenerbahce Istanbul, Dinamo Záhreb či nórsky Brann Bergen.
Primárny cieľ sa, naopak, nepodarilo splniť Young Boys Bern či Sturmu Graz. Spoločne so Salzburgom, Feyenoordom a ďalšími 12 tímami v kontinentálnej súťaži končia.
Pozrite si tabuľku ligovej fázy Európskej ligy po poslednom 8. hracom kole.